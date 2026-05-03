Kloevert, Koora'ya: Hamza Abdülkerim'in ihtiyacı olan şey bu

Barcelona efsanesi Hollandalı Patrick Kluivert, Katalan takımının forvet pozisyonunda bir kriz yaşamadığını düşünüyor ve Barcelona Athletic'te forma giyen Mısırlı Hamza Abdülkarim'in uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Kluivert, Koora'ya verdiği röportajda, "Robert Lewandowski ve Ferran Torres varken Barcelona'nın forvet pozisyonunda bir kriz yaşadığını düşünmüyorum" dedi.

Polonyalı forvetin yaz aylarında sözleşmesinin sona ermesiyle Barça'dan ayrılacağına dair haberlere ilişkin Kluivert, "Ne olacağını kimse bilemez, ancak ayrılırsa takımın kesinlikle yeni bir forvete ihtiyacı olacak" yorumunda bulundu.

Oğlu Shane Kluivert ve Hamza Abdulkarim'in, Barcelona Atletic ikilisinin, A takımda şans bulup bulmayacağına ilişkin soruya ise, "Oğlumun bazen forvet olarak oynadığı doğru, ancak o açık bir forvet olmaktan çok bir kanat oyuncusu, Hamza ise açık bir forvet ama uyum sağlamak için zamana ihtiyacı var" dedi.

Eski Hollandalı forvet, "Önümüzdeki sezonun hazırlık dönemi, mümkünse onlara A takımda forma şansı vermek açısından çok önemli olacak. Önümüzdeki sezon A takıma kimin katılabileceğini kimse bilemez" dedi.

Hamza Abdelkarim, Pazar akşamı Monte Carlo'yu 9-0 mağlup ettikten sonra Barcelona'nın genç takımını lig şampiyonluğuna taşıyan yıldız oldu. Mısırlı forvet, 15 dakika içinde 3 gol atarak hat-trick yaptı.

