Klinsmann, Euro 2020'yi yorumladı: “Almanya’nın elenmesi sürpriz değildi”

Bir dönemin efsane golcüsü Jürgen Klinsmann, Almanya ve İngiltere’nin Euro 2020 performansını değerlendirdi.

İngiltere’yi turnuvanın başından bu yana favori olarak gördüğünü söyleyen Klinsmann, Almanya’nın son 16’da elenmesini ise sürpriz bir sonuç olarak değerlendirmiyor.

Bugüne kadar Avrupa Şampiyona’sında hiç finale çıkamayan İngiltere, 1966’da evinde kazandığı Dünya Kupası’nda bu yana büyük turnuva şampiyonluğu yaşayamadı.

Ancak son dönemde yükselişe geçen İngilizler, 2018 Dünya Kupası’nda ve 2019 UEFA Uluslar Ligi’nde son dörde kalma başarısı göstermişti.

Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere hücumda Harry Kane, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Phil Foden ve Jack Grealish’ten oluşan geniş bir yelpazeye sahip.

Goal’e ve Spox’a konuşan Klinsmann, İngiltere’nin yarı finalde yer almasının beklenen bir sonuç olduğunu belirtiyor.

“Benim için İngiltere başından beri şampiyonluğun favorisiydi. Çok iyi savunmaya ve dengeli bir kadroya sahipler. İleri uçta golcü ve iştahlı oyuncuları var.”

İngiltere hücum hattı kadar savunmasıyla da dikkat çekiyor. Turnuvada henüz gol yemeyen Jordan Pickford, beş maçta kalesine adeta duvar ördü.

"Almanya istikrarlı değildi"

İngiltere, Euro 2020’deki en çarpıcı galibiyetini hiç kuşkusuz Almanya karşısında aldı. Sterling ve Kane’in golleriyle 2-0 kazanan İngiltere, 1966 finalinden bu yana Almanya’yı büyük turnuvalarda ilk kez yendi.

2018 Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden Almanya ise bir turnuvayı daha hayal kırıklığıyla kapattı. Klinsmann’a göre karşılaştıkları rakiplerin kalitesine bakıldığında bu şaşırtıcı bir sonuç değil.

“Maçları tek tek ele almalısınız. Fransa maçı ortadaydı, sonucu kendi kalesine atılan talihsiz bir gol belirledi, Portekiz zor bir rakipti, Macaristan maçına ise büyük bir elenme baskısıyla çıktılar.”

“Timo Werner ve Thomas Müller’in yakaladığı fırsatlar İngiltere maçını lehimize çevirebilirdi, ama turnuva geneline baktığımızda istikrarlı bir şekilde üst düzey futbol oynayamadık ve çok erken elendik.”

Löw için ne dedi?

Euro 2020’yle birlikte Joachim Löw’ün 15 yıllık milli takım macerası da sona erdi. Löw, 2006 Dünya Kupası’nda Almanya’yı çalıştıran Klinsmann’ın yardımcılarından biriydi. Klinsmann eski yardımcısının bıraktığı mirasla ilgili şöyle konuştu:

“Elbette 2018 Dünya Kupası’ndaki facia, son sırada tamamlanan Uluslar Ligi ve Euro 2020’deki başarısızlık algıyı biraz değiştiriyor, ama Jachim Löw ismi daima 2014’teki Dünya Kupası zaferiyle birlikte anılacak.”

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