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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Klasikodaki üç gollü galibiyetin ardından: Ahly'nin teknik direktörü Hilal'in galibiyetini küçümsemeyi bilerek mi yaptı?

Al Ahli - Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Premier Lig
Al Shabab - Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
M. Pusic
Suudi Arabistan
Hollanda

"Raqi" zorlu bir dönem yaşıyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, geleneksel rakip Al-Hilal'e karşı oynanan son klasiko maçının ardından yeniden ortaya çıkarak tartışmaları alevlendirdi.

Al-Ahli, geçtiğimiz salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda geleneksel rakibi Al-Hilal'le karşı karşıya geldiği ve Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı.

Pusic, klasiko sonrasındaki basın toplantısında yer almadı; bunun nedeni maç sırasında özel tercümanının kırmızı kart görmesi ve yerine başka bir tercümanın bulunmamasıydı.

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Hollandalı teknik direktör, Al-Hilal karşısında alınan ağır yenilgi hakkında ilk kez bugün perşembe günü, Roshn Ligi'nin beşinci haftasında yarın cuma Cidde'deki Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanacak Al-Riyadh maçı öncesindeki basın toplantısında konuştu.

Premier Lig
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Premier Lig
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Pusic, Al-Ahli'nin "X" platformundaki resmi hesabı tarafından aktarılan açıklamalarında şunları söyledi: "Son iki maçta şans bizden yana olmadı, özellikle de bu maçlar deplasmanda oynandığı için. Şimdi bunu geride bırakıp bir sonraki aşamaya odaklanmalıyız."

Al-Riyadh maçıyla ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı: "Yarınki karşılaşma zor; lig, her maçta yüksek konsantrasyon gerektiriyor. Bu yüzden hazır olmalı ve maça uygun şekilde yaklaşmalıyız."

Şöyle ekledi: "Kendi sahamızda ve taraftarlarımızın arasında oynuyoruz, bu bize ekstra bir motivasyon veriyor. Bu avantajı galibiyet için değerlendirmeye çalışıyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Takımı farklı yönlerden geliştirmek için her gün çalışıyoruz ve daha iyi bir seviye ortaya koymamıza yardımcı olan detaylara odaklanıyoruz."

Devamında şunları söyledi: "Maçların art arda gelmesi fikstürü sıkışık hale getiriyor, bu yüzden bunu iyi yönetmek önemli."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni oyuncuların uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyaçları var. Aynı zamanda ligde oynamasına izin verilen yabancı oyuncu sayısının 8 olduğunu göz önünde bulundurarak herkesin hazır ve sağlıklı olmasına özen gösteriyoruz."

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