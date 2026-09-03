Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, geleneksel rakip Al-Hilal'e karşı oynanan son klasiko maçının ardından yeniden ortaya çıkarak tartışmaları alevlendirdi.

Al-Ahli, geçtiğimiz salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda geleneksel rakibi Al-Hilal'le karşı karşıya geldiği ve Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı.

Pusic, klasiko sonrasındaki basın toplantısında yer almadı; bunun nedeni maç sırasında özel tercümanının kırmızı kart görmesi ve yerine başka bir tercümanın bulunmamasıydı.

Hollandalı teknik direktör, Al-Hilal karşısında alınan ağır yenilgi hakkında ilk kez bugün perşembe günü, Roshn Ligi'nin beşinci haftasında yarın cuma Cidde'deki Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanacak Al-Riyadh maçı öncesindeki basın toplantısında konuştu.

Pusic, Al-Ahli'nin "X" platformundaki resmi hesabı tarafından aktarılan açıklamalarında şunları söyledi: "Son iki maçta şans bizden yana olmadı, özellikle de bu maçlar deplasmanda oynandığı için. Şimdi bunu geride bırakıp bir sonraki aşamaya odaklanmalıyız."

Al-Riyadh maçıyla ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı: "Yarınki karşılaşma zor; lig, her maçta yüksek konsantrasyon gerektiriyor. Bu yüzden hazır olmalı ve maça uygun şekilde yaklaşmalıyız."

Şöyle ekledi: "Kendi sahamızda ve taraftarlarımızın arasında oynuyoruz, bu bize ekstra bir motivasyon veriyor. Bu avantajı galibiyet için değerlendirmeye çalışıyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Takımı farklı yönlerden geliştirmek için her gün çalışıyoruz ve daha iyi bir seviye ortaya koymamıza yardımcı olan detaylara odaklanıyoruz."

Devamında şunları söyledi: "Maçların art arda gelmesi fikstürü sıkışık hale getiriyor, bu yüzden bunu iyi yönetmek önemli."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni oyuncuların uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyaçları var. Aynı zamanda ligde oynamasına izin verilen yabancı oyuncu sayısının 8 olduğunu göz önünde bulundurarak herkesin hazır ve sağlıklı olmasına özen gösteriyoruz."