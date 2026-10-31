Al-Shabab ve Suudi futbolunun eski yıldızı Ahmed Atif, Al-Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'i, Roshn Ligi'nde "Aslanlar" karşısında aldığı ağır yenilginin ardından savundu.

Al-Shabab, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında dün Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da oynanan maçta Al-Ahli'yi 6-1 mağlup etti.

Atif, "Dorina Gheir" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Geçen uluslararası ara öncesinde, sezonun bu erken döneminde Pusic hakkında hüküm vermenin zor olduğunu söylemiştim."

Şunları ekledi: "Doğrusunu söylemek gerekirse, bana göre zor koşullarda geldi." Suudi medya mensubu Halid el-Şenif ise alaycı bir şekilde karşılık verdi: "O halde (Thomas) Letsch yerine Al-Shabab'ı çalıştırsın." Atif ise onu şaşırttı: "Bana göre o, Letsch'ten daha iyi."

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Oysa Alman teknik direktör Thomas Letsch, bu sezon Al-Shabab ile özellikle geçen uluslararası aranın ardından dikkat çekici sonuçlar elde etti; bu aranın ardından çıktığı 4 maçın 3'ünü kazandı, birinde ise berabere kaldı.

Hatırlatmak gerekirse, Pusic bu sezonun başında Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin yerine Al-Ahli'nin başına geçmişti ve o günden bu yana takımı 17 maçta çalıştırdı; bu maçlarda 11 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.