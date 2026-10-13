Tüm göstergeler, cezanın en az iki maç olacağını söylüyor

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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın geçtiğimiz cumartesi Villarreal karşısında kırmızı kart görmesinin ardından beklenen cezasının açıklanması, İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun olayla ilgili kararı beklenirken ertelendi.

İspanya'da yayın yapan "Mundo Deportivo" gazetesinin bugün salı günü aktardığına göre, kurulun toplantısı yalnızca Vinicius dosyasıyla sınırlı kalmayacak. Kurul ayrıca Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçının askıya alınmasının sonuçlarını da ele alacak; bu kapsamda karşılaşmanın tamamlanıp tamamlanmayacağı ve Madrid ekibine yönelik olası disiplin cezaları da belirlenecek.

Ceza kararları normalde çarşamba günü açıklanmasına rağmen, bu kez duyuru 24 saat daha ertelendi. Bunun nedeni, Disiplin Yönetmeliği'nin 24. maddesi uyarınca ilgili taraflara savunma ve itirazlarını sunmaları için tanınan yasal süre.

İlgili madde, taraflara maçın ardından gelen ikinci iş gününün saat 14.00'üne kadar yetkili disiplin merciine görüş ve itirazlarını sunma süresi tanıyor. Pazartesi günü İspanya'da Milli Gün nedeniyle resmî tatil olduğu için, çarşamba günü ikinci iş günü sayılıyor; bu da saat 14.00'ü savunmaların sunulması için son an haline getiriyor.

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Buna göre Real Madrid ve Vinicius ile birlikte diğer ilgili taraflar, Brezilyalı oyuncunun kırmızı kartı ve Konate'nin gördüğü sarı kart hakkındaki savunmalarını sunmak için çarşamba öğleye kadar süreye sahip.

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Dolayısıyla Real Madrid'in yıldızına verilecek cezaya ilişkin nihai kararın perşembe günü çıkması bekleniyor; ancak kararın çarşamba günü geç saatlerde açıklanması da mümkün.

Kararın aceleyle verilmesine gerek de görünmüyor, çünkü yeni hafta cuma günü başlıyor ve Real Madrid maçını pazar günü kendi sahasında Sevilla karşısında oynayacak.

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En az iki maç ceza ve cezanın artırılması olasılığı

Vinicius'a verilebilecek cezaya gelince, rapora göre men cezası iki maçtan başlayabilir: biri kırmızı kart nedeniyle, diğeri ise oyuncunun kırmızı kartı gördükten sonra hakeme yönelik tepkisi yüzünden. Maç hakeminin raporunda yer alanlar göz önüne alındığında daha ağır bir ceza verilmesi de ihtimal dışı değil.

Vinicius'un iki maç men cezası alması durumunda, Real Madrid'in Sevilla ve ardından Barcelona ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

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Hakem raporunda, Vinicius'un kırmızı kart gördükten sonra sahanın içinde bulunduğu sırada kararına yüksek sesle itiraz etmeyi sürdürdüğünü ve hakemin bulunduğu bölgeye saldırgan bir şekilde yöneldiğini, bunun üzerine takım arkadaşlarının kendisini tutup sakinleştirmek zorunda kaldığını belirtti. Hakem ayrıca oyuncudan çıkan herhangi bir ifadeyi net olarak ayırt edemediğini ekledi.

Hakem raporunun ifade biçimi cezanın belirlenmesinde büyük önem taşıyor; zira Disiplin Yönetmeliği'nin 27. maddesi, maçla ilgili olaylara ilişkin hakem kararlarının, açık bir maddi hata kanıtlanmadığı sürece geçerli ve itibar edilir sayıldığını hükme bağlıyor.

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Böylece Vinicius'a verilecek nihai ceza, yasal sürenin sona ermesi ve sunulan tüm savunmaların incelenmesinin ardından Disiplin Kurulu'nun kararına bağlı kalıyor. İhtimaller, iki maç men cezası ile kurulun kırmızı kart sonrası yaşananlara ilişkin değerlendirmesine göre cezanın artırılması arasında değişiyor.