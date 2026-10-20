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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Klasiko öncesi rotasyon olacak mı? Mourinho'nun Leipzig maçı için Real Madrid kadrosunu açıkladı

J. Mourinho
Real Madrid
RB Leipzig
Barcelona
La Liga
Şampiyonlar Ligi
Portekiz
İspanya
Almanya

Real Madrid'in son provası

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi ilk turunun üçüncü haftasında yarın çarşamba günü "Santiago Bernabeu" stadında oynanacak Leipzig maçı için takımının kadrosunu açıkladı.

Real Madrid, 6 puanla Şampiyonlar Ligi puan tablosunda sekizinci sırada yer alıyor ve averajla liderlik koltuğundaki Paris Saint-Germain'in gerisinde bulunuyor. Leipzig ise 3 puanla 21. sırada yer alıyor.

Leipzig maçı, Real Madrid'in önümüzdeki pazar günü "Spotify Camp Nou" stadında Barcelona ile oynayacağı Clasico öncesindeki son karşılaşması olacak.

Mourinho'nun tercihlerinde sakatlıkları nedeniyle Raul Asencio ve Rodrygo Goes'in yanı sıra Real'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda kayıtlı olmayan Ferland Mendy yer almadı.

Kraliyet ekibinin yarınki maç için açıklanan tam kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Courtois - Lunin - Mestre.

Defans oyuncuları: Militao - Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rudiger - Dumfries.

Orta saha oyuncuları: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Forvetler: Vinicius Junior - Endrick - Mbappe - Espi - Brahim Diaz - Yan Diomande.

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