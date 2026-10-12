Real Madrid, Villarreal karşılaşmasında yıldızlarından birine verilen cezanın iptal edilmesi umudunu sürdürüyor. Oyuncunun Barcelona ile oynanacak merakla beklenen El Clasico'yu kaçırması endişesi göz önüne alındığında, bu adım takım için büyük önem taşıyabilir.

"Tribuna" sitesinin aktardığına göre Real Madrid, Villarreal'i 1-0 yendiği maçta Ibrahima Konate'nin gördüğü sarı kartın iptal edilmesi konusunda Hakem Teknik Komitesi'ni ikna edebileceğine inanıyor.

Kart, maçın son dakikalarında Konate'nin Gerard Moreno'ya yaptığı müdahalenin ardından geldi. Hakem Isidro Diaz de Mera, Real Madrid savunmacısının Villarreal oyuncusunun yüzüne vurduğunu düşünmüştü.

Ancak televizyon tekrarları, temasın olup olmadığı konusunda şüpheler doğurdu. Rapora göre bu durum, Real Madrid'e itirazının başarıya ulaşabileceğini düşünmek için sebep veriyor.

Konu yalnızca sarı karta itiraz etmekle ilgili değil; Real Madrid, Barcelona ile oynayacağı El Clasico öncesinde oyuncularından birini kaybetmek istemiyor.

Kartın iptal edilmemesi halinde, Konate'nin önümüzdeki Sevilla maçında yeni bir sarı kart görmesi cezalı duruma düşmesi ve Barcelona karşılaşmasını kaçırması anlamına gelecek. Kulübün kaçınmak istediği senaryo da bu.

Fransız savunmacı, geçen yaz Liverpool'dan Real Madrid'e katılmış ve teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde takımın önemli alternatiflerinden biri haline gelmişti.







