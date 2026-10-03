Hilal, geleneksel rakibi İttihad'a karşı oynanacak merakla beklenen klasiko maçı öncesinde, tam 8 ay süren uzun bir yokluğun ardından oyuncularından birini yeniden kadrosuna katmaya yaklaştı.

İttihad, bu ayın 10 Ekim'inde, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Hilal'e konuk olacak ve Roshn Ligi'nin sekizinci haftasının zirve maçı oynanacak.

Maçtan bir hafta önce, Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiyah" gazetesi, Hilal'in sağ beki Hamad el-Yami'nin takımla birlikte antrenmanlara dönmeye yaklaşmasının ardından yeniden kadroya katılmasına yaklaştığını belirtti.

El-Yami, geçtiğimiz 24 Şubat'ta, Suudi Roshn Ligi'nin ertelenen onuncu hafta maçında Teavun karşısında diz kapağından sakatlanmış ve geçtiğimiz mart ayında Finlandiya'da ameliyat olmuştu.

El-Yami, geçtiğimiz dönemde bir rehabilitasyon programına tabi tutuldu ve bu programın sonuna yaklaştı; önümüzdeki dönemde takımla birlikte antrenmanlara, ardından da resmi maçlara katılacak.

El-Yami'nin dönüşü önemli olacak, çünkü Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi sağ bek mevkiinde tek başına Mohammed Mahzari'ye güveniyor ve onun yerine sol bek Muteb el-Harbi'yi oynatıyor.

El-Yami, geçen sezon Inzaghi'nin güvendiği en öne çıkan isimlerden biriydi; sakatlanmadan önce onunla birlikte 27 maça çıkmış ve bu maçlarda 2 asist yapmıştı.

Hilal, İttihad klasikosuna zirvedeki yerini korumak için yeni bir galibiyet peşinde çıkıyor; nitekim 18 puanla puan durumunun lideri konumunda bulunuyor ve ikinci sırada yer alan "Amid"in yalnızca bir puan önünde.