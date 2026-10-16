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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Klasiko'nun ertelenmesinin faydaları: Ahli, Feyha maçı öncesi Mendy'yi yeniden kazanıyor

E. Mendy
Al-Fayha - Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Premier Lig
Senegal
Suudi Arabistan

Senegalli kaleci, son iki maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Ahli Kulübü, Suudi Roshn Ligi'nde oynanacak Feyha maçından yalnızca birkaç gün önce Senegalli kalecisi Edouard Mendy'yi yeniden kadrosuna kattı.

Ahli, Roshn Ligi'nin 10. haftasında önümüzdeki pazartesi günü Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda Feyha'ya konuk olacak.

Maça 72 saat kala Suudi gazeteci Mişal el-Uteybi, Mendy'nin Feyha karşısında forma giymeye hazır olduğunu açıkladı; kaleci, geçtiğimiz dönemde yaşadığı sakatlığın ardından iyileşerek takımla birlikte yapılan antrenmanlara katıldı.

Senegalli file bekçisi, Roshn Ligi'nin 8. haftasındaki Feth maçında ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması ikinci haftasındaki BAE temsilcisi Vasl karşılaşmasında "el-Raki"nin kadrosunda yer alamamıştı.

Mendy'nin, ezeli rakip Nasr'a karşı oynanacak klasikoda da forma giyemeyeceği düşünülüyordu. Dün perşembe günü yapılması planlanan bu karşılaşma, önümüzdeki mart ayına ertelendi.

34 yaşındaki eldiven, bu sezonun başından bu yana Ahli formasıyla 9 maçta görev yaptı. Bu maçlarda kalesinde 13 gol gördü ve yalnızca 3 karşılaşmada gol yemedi.

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