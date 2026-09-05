Al Nassr ve Al Ittihad'ın teknik heyetleri, bu akşam Roshn Ligi'nin beşinci haftası kapsamında oynanacak olan merakla beklenen klasiko karşılaşmasının ilk 11'ini açıkladı. Al Nassr'ın mükemmel çıkışını sürdürme isteği, Al Ittihad'ın ise dengesini yeniden bularak zirve mücadelesine yaklaşma arzusu göz önüne alındığında maç büyük önem taşıyor.

Bugünkü karşılaşma Al Ittihad açısından zorlu bir sınavı temsil ediyor. Zira takım ilk 4 haftadan topladığı 8 puanla beşinci sırada yer alıyorken, Al Nassr müsabakaya lider Al Hilal ile averajla ayrıldığı 12 puanla ikinci sırada girecek. Bu durum, Al Ittihad için galibiyeti, farkı azaltıp kendisini yeniden zirve yarışına sokmak adına bir fırsat hâline getiriyor.

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Al Nassr'ın hücum gücünü Ronaldo yönetiyor

Al Nassr'ın hücumunu Portekizli Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman ve Sadio Mané ikilisiyle birlikte yönetiyor. Teknik heyet orta sahada João Félix'e güvenirken, ilk 11 tamamıyla şu şekilde oluştu:

Kalede Nawaf Al Aqidi.

Savunmada: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri ve Salem Al Najdi.

Orta sahada: Sami Costa, Angelo Gabriel ve João Félix.

Hücumda: Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman ve Sadio Mané.

Al Nassr'ın yedek kulübesinde ise Bento, Nader Al Sharari, Saad Al Nasser, Awad Aman, Abdullah Al Khaibari, Ayman Yahya, Saad Haqawi, Sami Al Najei ve Abdullah Al Hamdan yer alıyor. Teknik direktör Ange Postecoglou, maçın farklı evrelerinde oyunun görünümünü değiştirebilecek birçok alternatife sahip.

En Nesyri ilk 11 planlarının dışında

Diğer tarafta Al Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, Faslı Youssef En Nesyri'yi ilk 11 dışında bırakarak taraftarları şaşırttı ve klasikoda hücum hattının başına Fransız Georges Ilenikhena'yı getirdi. Bu karar, genç forvete sezonun en zorlu maçlarından birinde kendini kanıtlaması için önemli bir fırsat sunuyor.

Al Ittihad'ın ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Kalede Raykoviç.

Savunma hattı: Fares Abdi, Danilo Pereira, Hassan Kadesh ve Al Julaidan.

Orta sahada: Muhtar Ali, Dion Lopy ve Houssem Aouar. Hücumu ise Georges Ilenikhena, Steven Bergwijn ve Ahmed Al Ghamdi'nin yanında yönetiyor.

Diğer yandan Al Nassr, üst üste beşinci galibiyetini alıp yüzde yüzlük performansını korumayı hedefliyor. Al Ittihad ise saha ve seyirci avantajını kullanarak yeni hücum unsurlarına dayanmayı, böylece Al Nassr'ın serisini durdurup taraftarlarıyla barışmayı umuyor. Sonucu önümüzdeki haftalardaki yarışın şekli üzerinde etkili olabilecek bir klasiko bekliyor.