Real Madrid taraftarları şok edici bir haberle sarsıldı; Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, uzun süreli ceza almasının ardından ezeli rakip Barcelona ile oynanacak merakla beklenen El Clasico'da forma giyemeyecek.

Müsabaka Komitesi, Vinicius Junior'ın geçtiğimiz cumartesi Santiago Bernabeu'da İspanya La Liga'nın 8. haftasında oynanan Villarreal maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle 4 maç ceza aldığını açıkladı.

Böylece Brezilyalı yıldızın, İspanya La Liga'nın 10. haftasında ezeli rakip Barcelona'ya karşı 25 Ekim'de "Spotify Camp Nou" sahasında oynanacak El Clasico maçında forma giymeyeceği kesinleşti.

İspanya'nın başkent ekibinin taraftarları için El Clasico öncesi gelen bu şok edici habere rağmen, istatistik platformu "Stats Foot", Vinicius Junior'ın yokluğunda Real'in olumlu bir sicile sahip olduğunu ortaya koydu.

Platformun verilerine göre Vinicius, son üç sezonda İspanya La Liga'da Kraliyet ekibinin 10 maçında forma giyemedi ve bu karşılaşmalarda takım 9 galibiyet alırken yalnızca bir kez yenildi.

Real Madrid taraftarları, bu istatistiğin doğru çıkmasını ve takımın güçlü bir performansla Katalan rakibini yenmesini umuyor; özellikle de iki takım arasında La Liga şampiyonluğu için kızışan mücadele göz önüne alındığında.

Real Madrid, İspanya La Liga puan tablosunda 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle topladığı 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor ve tüm maçlarını kazanarak zirvede bulunan Barcelona'nın 6 puan gerisinde bulunuyor.

Vinicius Junior'ın ayrıca İspanya La Liga'nın 9, 11 ve 12. haftalarındaki Sevilla, Racing ve Valencia maçlarında ve 10. haftadaki Barcelona'ya karşı El Clasico karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtiliyor.