Tüm gözler, pazar akşamı Spotify Camp Nou'da İspanya Ligi kapsamında oynanacak El Clasico'da Real Madrid ve Barcelona'nın ilk on birlerine çevrildi. İki takım da sezonun en önemli zirve mücadelelerinden birini kazanmanın peşinde olacak.

Real Madrid, hücumda Kylian Mbappe'nin yönettiği bir kadroyla maça çıkıyor. Bu kadroda Andriy Lunin, grip nedeniyle forma giyemeyen Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın yokluğunu dolduruyor. Federico Valverde sağ kanadı yönetirken, Mourinho herkesi şaşırtarak Camavinga yerine Bernardo Silva'ya güvendi.

Real Madrid'in ilk on biri

Kaleci: Andriy Lunin

Savunma: Federico Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Orta saha: Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, Jude Bellingham

Hücum: Arda Güler, Yan Diomande, Kylian Mbappe.

Buna karşılık Hansi Flick, Lamine Yamal, Raphinha ve Anthony Gordon'un öncülük ettiği hücum ağırlıklı bir kadroya güveniyor. Orta sahada ise Pedri, Rodri ve Fermin Lopez yer alıyor; takım, hâkimiyet kurmayı ve saha ile seyirci avantajını değerlendirmeyi hedefliyor.

Barcelona'nın ilk on biri

Kaleci: Joan Garcia

Savunma: Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo

Orta saha: Rodri, Pedri, Fermin Lopez

Hücum: Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha