Fırtınanın tam ortasında, Real Madrid ile Sevilla maçının patlattığı hakem tartışmasının üzerinden 48 saat geçtikten sonra Hakem Teknik Komitesi Başkanı Fran Soto, gürültüye bir son vermek için ortaya çıktı.

İspanya Olimpiyat Komitesi'nin Madrid'deki merkezinden, meydan okumaya varan kendinden emin bir üslupla Soto, El Clasico'ya 4 gün kala hakemlerini savundu; onların dünyanın en iyileri olduğunu, hataların var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini, özellikle de El Clasico haftasında olduğumuz için bunun geçerli olduğunu vurguladı.

"Hakemlerimiz dünyanın en iyileri"

İspanyol "Mundo Deportivo"ya göre Fran Soto, bugün salı günü Madrid'de hakemlik üzerine düzenlenen bir foruma katıldı ve orada İspanyol hakemliğini eleştiren herkese doğrudan bir mesaj gönderdi.

Soto şunları söyledi: "Evet, hakemlik açısından sezonun iyi gittiğini düşünüyorum. Yoruma açık bazı pozisyonlar olabilir, ancak hakemlerin seviyesinin iyi olduğuna inanıyorum."

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Şöyle devam etti: "Ortalama seviyelerinin dünyanın en iyisi olduğuna eminim. Herhangi bir hakem, herhangi bir maçı yönetebilecek kapasitede. Komiteye ve içindeki tüm çalışanlara güveniyoruz. Bunu daha önce de söyledim, onlar dünyanın en iyileri ve bunu bir kez daha teyit ediyorum."

Bu sözlerle Soto, tartışmalı pozisyonların varlığını kabul etmesine rağmen hakemlerinin yetkinliğine yönelik her türlü şüpheye kapıyı kapattı.

Her hafta sonundan sonra medyanın ve kulüplerin hakemlere karşı yürüttüğü medya savaşı, özellikle de Santiago Bernabeu'da yaşananlar hakkında sorulduğunda Soto'nun yanıtı kesin oldu.

Şöyle dedi: "Bizim işimize odaklanmamız gerekiyor; çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak. İşimizin dışında, herhangi bir kulübün, teknik direktörün ya da oyuncunun uygun gördüğü şeyi ifade etme hakkı var. Biz görüşleri kabul ediyoruz, ancak bazen üzerimizde kurulabilecek tüm baskılardan kendimizi uzak tutmalı ve iyi yaptığımız şeye, yani hakemliğe kendimizi adamalıyız."

Şunları ekledi: "Medyanın tüm gürültüsünden uzağız. El Clasico haftası olduğunu biliyoruz, bu hafta her zaman büyük bir medya ilgisi çeker, ancak biz hakemlerin en iyi şekilde performans göstermesini sağlamak için çalışıyoruz."

Hatalar oldu ve hatalar olacak

Nadir görülen bir itirafla hakemlerin başkanı, hataların varlığını inkâr etmedi, aksine bunları futbolun asli bir parçası olarak değerlendirdi.

Şöyle açıkladı: "Kendimi izole etmeye çalışıyorum, aksi takdirde bu bir çılgınlığa dönüşür. Şurada burada söylenenleri dinlerseniz yaşayamazsınız. Hatalar oldu, hâlâ oluyor ve olmaya devam edecek. Hatalar sporun ayrılmaz bir parçası. Bunları mümkün olduğunca azaltmamıza yardımcı olan araçlarımız var, ancak hakemlerin birlikte yaşadığı bir durum bu."

Komitenin haftalık olarak hakemlik seminerleri düzenlediğini ve hakemlerden çok şey talep ettiğini, çünkü onların çok yüksek gereksinimleri olan profesyonel bir dünyada yaşadığını vurguladı.

Yeni bir tırmanış: Sevilla, VAR kayıtlarını talep ediyor

Olayda yeni bir gelişme olarak Soto, bugün öğleden sonra İspanya Futbol Federasyonu'nun Las Rozas'taki merkezinde Sevilla kulübünden, kulüp başkanı önderliğindeki bir heyeti kabul edeceğini açıkladı.

Endülüslü heyet, Arda Güler ile Sevilla oyuncusu Peque arasında yaşanan olayın yanı sıra geçen pazar günü Bernabeu'da oynanan Real Madrid - Sevilla maçında meydana gelen ve El Clasico öncesinde hakem tartışmasını alevlendiren diğer olaylara ait video yardımcı hakem (VAR) teknolojisi kayıtlarını incelemeyi talep ediyor.



