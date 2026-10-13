Suudi Roshn Ligi'nde ezeli rakip Al Ahli'ye karşı oynanacak klasiko maçına saatler kala Al Nassr kulübünü büyük bir kriz vurdu.

Al Nassr, Suudi Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasında yarından sonra, perşembe günü Cidde'deki Al Inmaa Stadyumu'nda Al Ahli'ye konuk olacak.

Suudi gazeteci Abdulaziz El Useymi, "X" platformundaki kişisel hesabı üzerinden, Al Nassr kafilesinin şu ana kadar Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan ayrılmaması nedeniyle klasikonun ertelenme olasılığını ortaya koydu.

El Useymi, Al Nassr'ın maçın ertelenip ertelenmeyeceğini öğrenmeyi beklediğini, ertelenmemesi halinde ise Suudi Arabistan Krallığı'nda yaşanan son olaylar nedeniyle hava yoluyla seyahatin güçleşmesi sebebiyle Cidde'ye kara yoluyla gitmek zorunda kalacağını belirtti.

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Ancak Suudi gazeteci, başkent ekibinin maçın ertelenmesini istediğine işaret etti; özellikle de dün pazar... Elite Asya Şampiyonlar Ligi'nde dün pazartesi Özbek ekibi Neftçi ile yaptığı karşılaşmanın ardından dinlenme fırsatı bulamamış olması nedeniyle.

Maç her iki takım için de belirleyici nitelikte. Zira Al Nassr, puan tablosunda 19 puanla üçüncü sırada bulunuyor ve zirvedeki Al Hilal'in iki puan gerisinde, ikinci sıradaki Al Qadsiah'ın ise averajla gerisinde yer alarak liderlik takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

Buna karşılık Al Ahli, yeni bir galibiyetle şampiyonluk yarışına geri dönerek toparlanma sürecini sürdürmeyi hedefliyor. Ekip, 5 galibiyet ve 3 yenilgiden topladığı 15 puanla puan tablosunda altıncı sırada bulunuyor.