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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Klasiko çıkmazının ardından: Riyad karşılaşmasında Demiral'ın yokluğunu kim dolduracak?

Al Ahli - Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Premier Lig
M. Demiral
Suudi Arabistan
Türkiye

Türk defans oyuncusu, Hilal karşısında kırmızı kart gördü

Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, geleneksel rakibi Hilal'e karşı oynanan klasiko maçında kart gören Türk Merih Demiral'ın yerine, Riyad'a karşı oynanacak bir sonraki maçta forma giyecek oyuncuya karar verdi.

Ahli, dün Salı günü Kingdom Arena'da oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta Hilal'e 3-0 mağlup oldu.

Maçta Merih Demiral, Hilal'in kanat oyuncusu Hollandalı Crysencio Summerville'e yaptığı müdahale sonucu ikinci sarı kartını görerek ilk yarının sonunda kırmızı kart gördü.

Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesi'ne göre, Pusic, Demiral'ın yokluğunu telafi etmek için Riyad'a karşı oynanacak bir sonraki maçta ilk on birde Suudi savunma oyuncusu Rayan Hamed'e yönelmeyi düşünüyor.

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Ahli, önümüzdeki Cuma günü Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Cidde'deki Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda Riyad'ı ağırlayacak.

Gazete, Hollandalı teknik direktörün, Türk savunma oyuncusunun yerine Brezilyalı Roger Ibañez'in yanında oynayacak oyuncu hakkındaki nihai kararını, takımın yarın Perşembe akşamı yapacağı son antrenmanın ardından vereceğini belirtti.

Pusic'in, Hilal maçının ikinci yarısında Demiral'ın yerine savunmanın göbeğinde Rayan Hamed'i zaten oyuna sürdüğü, ancak İngiliz forvet Ollie Watkins'in attığı üçüncü golde takımının kalesini korumakta başarısız olduğu hatırlatıldı.

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