İspanya La Liga'da Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico maçına daha birkaç hafta bulunmasına rağmen, teknik direktörler Jose Mourinho ve Hansi Flick, ikili arasında bir ilk olan doğrudan bir kapışmada karşı karşıya geliyor.

İspanya La Liga birliği "La Liga", bugün çarşamba günü Mourinho ve Flick'in geride kalan ağustos ayının ligin en iyi teknik direktörü ödülüne aday gösterildiğini açıkladı.

El Clasico ikilisi, nihai listede Deportivo Alaves teknik direktörü Kike Sanchez Flores ile yarışıyor.

İspanya La Liga'da ağustos ayında 3 hafta oynandı; Mourinho ve Flick tam not almayı başardı, Flores ise takımını iki galibiyet ve bir beraberliğe taşıdı.

Geri dönen Portekizli teknik direktörüyle Real Madrid; Espanyol, Real Sociedad ve Malaga'yı yenerken, Alman teknik direktörüyle şampiyon unvanının sahibi de Elche, Athletic Bilbao ve Rayo Vallecano'yu mağlup etti.

Buna rağmen Barcelona, 9 puanla averaj farkıyla (+10'a karşılık Real Madrid'in +8'i) puan durumunda lider konumda yer alıyor; Alaves ise 7 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

İspanya La Liga birliği, kazananın adı açıklanmadan önce en iyi teknik direktör için oylamayı 4 günlük süreyle taraftarlara açtı. Ankete buradan katılabilirsiniz.

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