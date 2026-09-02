24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Klasik maçı beklemediler: Mourinho ile Flick arasındaki ilk doğrudan karşılaşmada kim üstün gelecek?

J. Mourinho
H. Flick
Real Betis - Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
La Liga
Valencia - Barcelona
Valencia
Barcelona
Q. Sanchez Flores
Portekiz
Almanya
İspanya

Real Madrid ve Barcelona'nın teknik direktörleri özel bir ödül için yarışıyor

İspanya La Liga'da Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico maçına daha birkaç hafta bulunmasına rağmen, teknik direktörler Jose Mourinho ve Hansi Flick, ikili arasında bir ilk olan doğrudan bir kapışmada karşı karşıya geliyor.

İspanya La Liga birliği "La Liga", bugün çarşamba günü Mourinho ve Flick'in geride kalan ağustos ayının ligin en iyi teknik direktörü ödülüne aday gösterildiğini açıkladı.

El Clasico ikilisi, nihai listede Deportivo Alaves teknik direktörü Kike Sanchez Flores ile yarışıyor.

İspanya La Liga'da ağustos ayında 3 hafta oynandı; Mourinho ve Flick tam not almayı başardı, Flores ise takımını iki galibiyet ve bir beraberliğe taşıdı.

La Liga
Real Betis crest
Real Betis
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Geri dönen Portekizli teknik direktörüyle Real Madrid; Espanyol, Real Sociedad ve Malaga'yı yenerken, Alman teknik direktörüyle şampiyon unvanının sahibi de Elche, Athletic Bilbao ve Rayo Vallecano'yu mağlup etti.

Buna rağmen Barcelona, 9 puanla averaj farkıyla (+10'a karşılık Real Madrid'in +8'i) puan durumunda lider konumda yer alıyor; Alaves ise 7 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

İspanya La Liga birliği, kazananın adı açıklanmadan önce en iyi teknik direktör için oylamayı 4 günlük süreyle taraftarlara açtı. Ankete buradan katılabilirsiniz.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin