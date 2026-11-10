Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü Yunan Georgios Donis'in 2027 Asya Kupası öncesinde görevinden ayrılacağına dair çıkan haberlere bir kez daha yanıt verdi.

"MBC 1" kanalındaki "Nadina" programının sunucusu Suudi medya mensubu Abdurrahman el-Humeydi, Donis'in yüzde 99 ihtimalle Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrılacağını belirtmişti.

Ancak Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Suudi "el-İhbariye" kanalının açıkladığı bilgilere göre bu haberleri yalanladı ve Yunan teknik direktörün önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'ın başında görevine devam edeceğini teyit etti.

Böylece Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, geçtiğimiz ekim ayında yaptığının ardından, Donis'in ayrılacağına dair haberleri ikinci kez yalanlamış oldu.

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Bazı raporlar, Suudi Arabistan Federasyonu'nun 2027 Asya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın başında Donis'in yerine Portekiz Milli Takımı'nın eski teknik direktörü İspanyol Roberto Martinez ile anlaşmayı planladığını öne sürmüştü.

Bu haberler, özellikle Asya turnuvasının başlamasına kalan sürenin kısalığı göz önünde bulundurulduğunda, Suudi futbol kamuoyunda bir öfke dalgasına yol açmış ve bu durum Suudi Arabistan Federasyonu'nu bir yalanlama açıklaması yayınlamaya itmişti.

Ancak 2027 Asya Kupası'nın gelecek yıl ocak ayından aralık ayına ertelenmesi, turnuvaya kadar yeterli zaman bulunması nedeniyle Donis'in görevden alınma ihtimaline dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Hatırlatmak gerekirse, Donis geçtiğimiz nisan ayında, 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına yalnızca iki ay kala, Fransız teknik direktör Herve Renard'ın yerine Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmiş ve takım turnuvaya ilk turda veda etmişti.

Buna rağmen Yunan teknik direktör, geçtiğimiz ekim ayında yirmi yedinci kez düzenlenen Körfez Kupası'nı "Körfez 27" kazanarak Suudi Arabistan'a 23 yıl aradan sonra ilk kupasını kazandırmayı başardı.