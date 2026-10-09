Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney, Suudi Roshn Ligi'nde selefi Suriyeli Omar Al Soma'nın tahtına bu sezon ikinci kez oturdu.

Ahli, bugün cuma günü El Ahsa'daki Meydan Tamvil El Ula Stadı'nda oynanan ve iki takımı karşı karşıya getiren maçta Fetih'i 4-0 mağlup etti. Karşılaşma, Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında oynandı.

Üçüncü golü, maçın 60. dakikasında kaleciyi büyüleyici bir dokunuşla kandırıp topu üzerinden ağlara bırakan Ivan Toney kaydetti.

Bu gol, İngiliz forvetin Suudi Roshn Ligi'nin bu sezonundaki 11. golü oldu ve en yakın takipçisiyle arasında tam 6 gol farkıyla gol krallığındaki liderliğini sürdürdü.

Suudi Ligi'nin yayıncısı "Thmanyah" kanallarına göre Toney, Roshn Ligi'nde 8 hafta geçtikten sonra en çok gol atan olarak Omar Al Soma adına kayıtlı tarihi rekora ortak oldu; zira Al Soma da 2016-2017 sezonunda 11 gol kaydetmişti.

Ahli'nin yıldızı, geçen hafta da Roshn Ligi'nde 7 hafta geçtikten sonra 10 gol kaydederek Suriyeli forvetin başarısına ortak olmuş ve onu takip etmeyi sürdürmüştü.

Geçen sezon ise Ivan Toney, Suudi Roshn Ligi'nde üst üste 9 maçta gol atarak Omar Al Soma'nın rekoruna ortak olmuştu.

Son iki sezonda ikinci sırada yer alan Ivan Toney'in, tarihinde ilk kez Suudi Ligi gol krallığı unvanının peşinde olduğu belirtiliyor.