Elit gençlik ligi (U21 Suudi Ligi), Hilal kulübünü ve İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'yi mevcut sezonda ikinci kez içinde bulunulan uluslararası ara döneminden ("FIFA virüsü") kurtardı.

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Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin on üçüncü haftasında 28 Kasım'da Dammam'da ev sahibi Ettifaq'a konuk olacak.

Elit Gençlik Ligi yıldızları Hilal antrenmanlarında

Hilal, maça hazırlıklarına bugün çarşamba günü başladı. Takım, mevcut uluslararası ara döneminde aldığı ve 10 gün süren uzun iznin ardından antrenmanlara döndü.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesi, Inzaghi'nin uluslararası ara döneminde A takımın yaşadığı eksiklikleri telafi etmek amacıyla Elit Gençlik Ligi'nde mücadele eden Hilal 21 yaş altı takımı oyuncularına güvenmeye karar verdiğini belirtti.

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Hilal 21 yaş altı takımı, Elit Gençlik Ligi'nin bu sezonunda orta seviyede bir performans sergiliyor. Takım, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle topladığı 17 puanla puan durumunda altıncı sırada yer alıyor.

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Bu, İtalyan teknik direktörün bu sezon içinde Hilal 21 yaş altı takımı oyuncularından yararlanmaya karar verdiği ikinci kez oldu; aynısını bir önceki uluslararası ara döneminde de yapmıştı.

Uluslararası ara dönemindeki Hilal eksiklikleri

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Bu kararın temel nedeni, oyuncuların milli takımlarına katılması ve bazı sakatlıkların yanı sıra A takımın mevcut uluslararası ara döneminde yaşadığı belirgin sayısal eksiklik.

"Lider"den 8 oyuncu, Katar'ın başkenti Doha'daki mevcut kamp döneminde Suudi Arabistan Milli Takımı'na katıldı. Bu oyuncular: Mohammed Al-Owais, Mohammed Mahzari, Hassan Tambakti, Mutaib Al-Harbi, Ali Lajami, Mohammed Kanno, Nasser Al-Dawsari ve Sultan Mandash.

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Ayrıca kaleci Yassine Bounou Fas Milli Takımı'na, defans oyuncusu Kalidou Koulibaly Senegal'e, aynı mevkideki Yusuf Akçiçek Türkiye Gençler Milli Takımı'na, orta saha oyuncusu Sergej Milinković-Savić Sırbistan Milli Takımı'na, aynı mevkideki Rúben Neves Portekiz Milli Takımı'na ve kanat oyuncusu Crysencio Summerville Hollanda'ya katıldı.

Bunlara ek olarak, Hilal'de 3 oyuncu sakatlık nedeniyle sahada olmayacak. Bunların başında kaptan Salem Al-Dawsari ve Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin yanı sıra Fransız orta saha oyuncusu Simon Boabre geliyor.

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Hilal'in gelecek maçları

Hilal, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının beşinci haftasında 23 Kasım'da Özbek Navbahor'a konuk olarak karşılaşmaya hazırlanıyor.

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Hilal, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin Batı grubunda 3 galibiyet ve yalnızca 1 mağlubiyetle topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor ve zirvedeki Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'in 3 puan gerisinde bulunuyor.

Ardından Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin on üçüncü haftasında 28 Kasım'da Dammam'da ev sahibi Ettifaq'a konuk olacak.

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"Lider", şu anda 10 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 30 puanla Suudi Roshn Ligi'nin zirvesinde oturuyor ve sıralamada ikinci ve üçüncü sırada yer alan Al-Qadisiyah ile Al-Nassr'ın 2 puan önünde bulunuyor.