Roshn Suudi Profesyonel Ligi mücadeleleri, üst üste ikinci sezon tekrarlanan tarihi bir rakamla, yeni sezon 2026-2027'nin açılış haftasında kızıştı.

Bu sezonun mücadeleleri Abha ile Hazm karşılaşmasıyla başladı; Suudi Roshn Ligi'nin ilk hafta mücadeleleri kapsamında oynanan maçta Hazm, 2-1'lik skorla galibiyeti elde etmeyi başardı.

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Maçta ilk golü, karşılaşmanın üçüncü dakikasında Hazm adına Abdülaziz ed-Duveyhi kaydederek ikinci kez tekrarlanan tarihi bir rakama imza attı.

Futbol istatistikleri ağı "Opta"ya göre, Portekizli Fabio Martinez'in geçen sezon ilk imzayı atmasının ardından, Hazm üst üste ikinci kez Roshn Ligi'nin açılış golünü kaydetmeyi başardı.

Bu, Hazm'ın Roshn Ligi'ndeki katılım tarihi boyunca açılış maçında galibiyet elde ettiği ilk kez oldu.

Roshn Ligi'nin, çeşitli Avrupa ülkelerinden bünyesinde barındırdığı parlak isimler sayesinde dünya çapında en öne çıkan liglerden biri haline geldiğini belirtmekte fayda var.