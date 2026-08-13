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Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Klaket ikinci kez: dünya futbolunda çığır açan tarihi bir olay Roshn Ligi'ni alevlendiriyor

Abha - Al Hazem
Abha
Al Hazem
Premier Lig
Suudi Arabistan

tarihi rekor

Roshn Suudi Profesyonel Ligi mücadeleleri, üst üste ikinci sezon tekrarlanan tarihi bir rakamla, yeni sezon 2026-2027'nin açılış haftasında kızıştı.

Bu sezonun mücadeleleri Abha ile Hazm karşılaşmasıyla başladı; Suudi Roshn Ligi'nin ilk hafta mücadeleleri kapsamında oynanan maçta Hazm, 2-1'lik skorla galibiyeti elde etmeyi başardı.

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Maçta ilk golü, karşılaşmanın üçüncü dakikasında Hazm adına Abdülaziz ed-Duveyhi kaydederek ikinci kez tekrarlanan tarihi bir rakama imza attı.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

King Cup
Al Bukayriyah crest
Al Bukayriyah
BUK
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH
King Cup
Al-Orobah FC crest
Al-Orobah FC
AOR
Abha crest
Abha
ABH

Futbol istatistikleri ağı "Opta"ya göre, Portekizli Fabio Martinez'in geçen sezon ilk imzayı atmasının ardından, Hazm üst üste ikinci kez Roshn Ligi'nin açılış golünü kaydetmeyi başardı.

Bu, Hazm'ın Roshn Ligi'ndeki katılım tarihi boyunca açılış maçında galibiyet elde ettiği ilk kez oldu.

Roshn Ligi'nin, çeşitli Avrupa ülkelerinden bünyesinde barındırdığı parlak isimler sayesinde dünya çapında en öne çıkan liglerden biri haline geldiğini belirtmekte fayda var.

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