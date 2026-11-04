Real Madrid orta saha oyuncusu İngiliz Jude Bellingham, Kraliyet Kulübü efsanesi eski İspanyol kaleci Iker Casillas'ın rekorunu geride bırakarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam etti.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında bugün çarşamba günü Aya Sofya Stadı'nda Yunan ekibi AEK Atina'ya konuk oldu.

Real Madrid teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho, orta sahada diğer Portekizli Bernardo Silva ve Fransız Eduardo Camavinga'nın yanında Bellingham'a yine ilk 11'de yer verdi.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre, Yunan ekibine karşı sahaya çıkmasıyla Bellingham, 23 yaş ve 128 günlük yaşıyla UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 60. maçına çıkan en genç oyuncu oldu.

İngiliz orta saha oyuncusu, Avrupa kupasında 60. maçına 23 yaş ve 167 günlükken ulaşan eski İspanyol kaleci Iker Casillas'ı geride bıraktı; yani aradaki fark yalnızca 39 gün.

Bu, Bellingham'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Casillas'ı geçtiği ilk sefer değildi; daha önce geçen yıl kasım ayında, 22 yaş ve 128 günlük yaşıyla turnuva tarihinde 50. maçına ulaşan en genç oyuncu olarak da onu geride bırakmıştı.

Hatırlatmak gerekirse "Belli", UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine henüz 17 yaşındayken, Ekim 2020'de eski Alman takımı Borussia Dortmund ile başlamıştı.

O günden bu yana Bellingham, 23'ü Borussia Dortmund'la, 37'si Real Madrid'le olmak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 60 maça çıktı; bu süreçte 16 gol atarken 14 de asist yaptı.