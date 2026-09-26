Sakatlık laneti, iki yeni yıldızı da vurmasının ardından "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı'nı takip etmeye devam etti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının grup aşamasının ikinci turunda Umman Milli Takımı ile karşılaştı.

Maçta Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan iki oyuncu sakatlandı; ilki, maçın iki devresi arasında oyundan çıkan ve yerine Ziyad el-Cehni'nin girdiği orta saha oyuncusu Alaa Al Haci oldu.

İkinci yarının ortasında, defans oyuncusu Hasan Kadesh de orta sahadaki sert bir müdahalenin ardından sakatlandı ve Yunan teknik direktör Georgios Donis onu oyundan almaya, yerine Cihad Zikri'yi sürmeye karar verdi.

Böylece, geçen maçta Kuveyt karşısında kaleci Nevvaf el-Ukaydi'yi vurmasının ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'nda sakatlık laneti devam ediyor; el-Ukaydi o maçtan sakatlanarak ayrılmış ve ardından Körfez turnuvasının kalan maçlarının kadrosundan çıkarılmıştı.

Ayrıca Suudi Arabistan, son iki gün karın ağrısı hissetmesi nedeniyle takım antrenmanlarına katılmayan oyuncusu Muhammed el-Kahtani olmadan Umman maçına çıktı.

Bu sakatlıklar, grup aşamasındaki üçüncü maçı öncesinde Suudi Arabistan Milli Takımı'nın durumunu daha da zorlaştırıyor; takım önümüzdeki salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Irak Milli Takımı ile karşılaşacak.