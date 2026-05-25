Klaas-Jan Huntelaar, televizyonda canlı yayında iyileşme süreci hakkında oldukça samimi konuşuyor

Klaas-Jan Huntelaar, Pazartesi akşamı uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. Eski Ajax forveti, ESPN'in Eredivisie Ödülleri törenine katılarak Ajax'ın forveti Mika Godts'a Johan Cruijff Yılın Yeteneği Ödülü'nü takdim etti. Huntelaar ayrıca, 2023 yılından bu yana onu futbol dünyasından uzak tutan tükenmişlik sendromundan kurtulma sürecini de samimi bir şekilde anlattı.

Eski milli oyuncu, Ekim 2023'te tükenmişlik sendromu nedeniyle Ajax'ın teknik direktörlüğü görevinden istifa etmişti. O zamandan beri Huntelaar neredeyse hiç kamuoyuna çıkmamıştı.

Ödül töreninde Huntelaar, sunucu Fresia Cousiño Arias tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Sunucu, birçok kişinin onu tekrar kamuoyunda görmekten mutlu olduğunu belirtti ve hemen nasıl olduğunu sordu. Huntelaar, "Çok daha iyiyim" diye yanıtladı. "Yavaş yavaş ilerliyor. Yavaş yavaş içine sızmıştı, o yüzden yavaş yavaş çıkıyor. Ama doğru yönde ilerliyor."

Ardından eski forvet, geride bıraktığı zorlu döneme değindi. "Futbol treni" durmaksızın hızla ilerlerken bir insanın nasıl durup nefes alabileceği sorusuna Huntelaar net bir cevap verdi. "Durup nefes almak zorundasın. Başka seçenek yok. Yani her şeyi bırakıp, kendine dönmeli ve sonra tekrar o yukarı doğru yolu bulmaya çalışmalısın."

Huntelaar’a göre evde de durum hiç de sakin değildi. Dört çocuk babası olan eski forvet, yoğun bir aile hayatında nasıl huzur bulabildiği sorusuna yanıt verdi. “Son derece yoğun. Yatağa uzandığımda onların futbol oynadığını duyuyorum. Hayat devam ediyor. Bunu durduramazsınız,” dedi gülümseyerek.

Huntelaar, 2006 yılında Yılın Yeteneği ödülünü kendisi kazanmış ve o anı yad etmişti. “Aslında ödülü kimin verdiğini bile hatırlamıyorum. Sanırım Gertjan Verbeek’ti. Ama şunu çok iyi biliyorum ki, asıl hedefim en iyi oyuncu olmaktı. Yılın Yeteneği ödülü hoştu, ama elbette en iyi oyuncu olmak istersiniz. Sanırım her oyuncunun bu hayali vardır.”

Ardından Huntelaar, bu sezonun kazananını açıkladı. “2025/26 sezonunun Johan Cruijff Yılın Yeteneği Ödülü’nün kazananı Mika Godts,” dedi ve alkışlar arasında konuşmasını tamamladı. Belçikalı forvet, Ajax’ta bireysel olarak mükemmel bir sezon geçirdi ve ödülü, birkaç yıl önce onu Amsterdam’a getiren adamın elinden aldı.

Huntelaar, Godts'ı ilk kez video görüntülerinde izlediğini söyledi. “Onu ilk kez Wyscout'taki görüntülerde oynarken gördüm. Verimliliği biraz daha iyi olabilirdi, ama driplingi hemen harika geldi.”

Godts ise Huntelaar'ın Ajax adına kendisiyle iletişime geçtiğinde çok fazla düşünmeye gerek duymadığını itiraf etti. “Bu çok hoştu. Tabii ki Klaas'ı görüntülerden tanıyordum. Beni Ajax'a gelmeye ikna etme şekli çok güzeldi. Fazla tereddüt etmedim.”