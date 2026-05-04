Klaas-Jan Huntelaar, Ajax'tan ayrılırken Marc Overmars'a net bir mesaj verdi: "Beni bırakın gideyim"

Schalke 04, bu hafta sonu 2. Bundesliga şampiyonu oldu ve böylece kulüp, uzun yıllar süren aradan sonra gelecek sezon Almanya'nın en üst ligine geri dönüyor. Schalke'nin eski oyuncusu Klaas-Jan Huntelaar, Voetbal International'a verdiği röportajda Gelsenkirchen'de geçirdiği günleri anımsıyor.

Eski golcü, Schalke'de geçirdiği yedi yılın ardından, 2006 ile 2009 yılları arasında forma giydiği Ajax'a geri döndü. Huntelaar, "Schalke'de yedi yıl geçirdikten sonra Ajax'a geri döndüm. Sözleşmem sona ermişti ve yeni insanlarla pek uyum sağlayamadığımı hissediyordum. Böylece yavaş yavaş yollarımız ayrıldı," diyor.

Amsterdam'daki ikinci dönemi oldukça başarılı geçti. 2017 ile 2021 yılları arasında iki kez lig şampiyonu oldu ve 2018/19 sezonunda Ajax'ın unutulmaz Şampiyonlar Ligi macerasına önemli katkıda bulundu.

Yine de tecrübeli oyuncu, 2020/21 sezonunda, özellikle forvette artan rekabet nedeniyle biraz arka planda kaldı. "Ajax'ta şampiyonluğa doğru hızla ilerliyorduk ve kadroda zaten birkaç forvet vardı: Brian Brobbey geliyordu ve Sébastien Haller transfer edilmişti, bu da forvetlerden birinin daha az süre alacağı anlamına geliyordu," diyor 76 kez milli olan oyuncu.

Eski takımı, küme düşme mücadelesinde kulübe yardım etmek isteyip istemediğini sormak için onunla iletişime geçti. "Kulüp şöyle dedi: 'Fazla paramız yok, ama geri dönmeni çok istiyoruz.' O dönemde orada olan oyuncular da bana, 'Geri dön, yardım et' diye seslendi," diye devam etti.

"O zaman Marc Overmars'a 'O zaman beni Schalke'ye gönder' dedim. Bu tamamen kulüp sevgisinden kaynaklanıyordu. Karşılaştığım şey, güvenini yitirmiş bir takımdı, ki bunu bir şekilde bekliyordum da. O zaman kafaları bir araya getirip bir plan yapmalısın. Ne yazık ki o zaman başaramadık."

Yine de Real Madrid ve AC Milan gibi takımlarda forma giymiş olan eski oyuncu, kulübünün bunca yıl aradan sonra yeniden en üst seviyede yer almasından memnun. "Schalke'nin Bundesliga'ya dönmesi iyi oldu, çünkü kulübün ait olduğu yer burası. İlk yıl hayatta kalmayı başarmak gerekiyor, ancak ondan sonra bir şeyler inşa etmeye başlayabilirsin. İnsanlar kulübün birdenbire tekrar zirveye oynayacağını beklememeli. Umalım ki kulüp Bundesliga'da kalır ve bundan sonra yeniden iyi yönetilir."