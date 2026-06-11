Klaas-Jan Huntelaar, Ajax'ta yaptığı büyük hatayı kabul etti

Klaas-Jan Huntelaar, Meksika ile Güney Afrika arasındaki Dünya Kupası maçı sırasında Ajax döneminden bir transferi kısaca değerlendirdi. Amsterdam ekibinin eski teknik direktörü, maçın devre arasında NOS'a verdiği demeçte Jorge Sánchez'i kadroya katmanın bir hata olduğunu itiraf etti.

Sunucu Sjoerd van Ramshorst, Huntelaar'ın Ajax'taki döneminde Amsterdam'a transfer edilen Sánchez'i gündeme getirdi. Eski forvet, Marc Overmars'ın ayrılmasının ardından teknik direktör Gerry Hamstra ile birlikte transfer politikasından sorumlu ikiliyi oluşturmuştu. Huntelaar o dönemde teknik direktördü.

Ajax, 2022 yazında Noussair Mazraoui'nin yerine geçmesi için Sánchez'i Club América'dan yaklaşık beş milyon avroya transfer etmişti. Ancak Meksikalı oyuncu Amsterdam'da hiçbir zaman tam olarak ikna edici olamadı ve sonunda A takımda 26 resmi maça çıktı.

"Peki ya Jorge Sánchez, onu o zamanlar Ajax'a sen getirmiştin, değil mi?" diye sordu Van Ramshorst. "Onu biz transfer ettik, evet, kesinlikle," diye yanıtladı Huntelaar.

Van Ramshorst, Sánchez'in Meksika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almasının, belki de Ajax'ın o zamanlar doğru bir karar verdiğini kanıtladığını belirtti. Ancak Huntelaar, dikkat çekici bir şekilde eleştirel bir tavır sergiledi. "Şey, pek iyi performans göstermedi," dedi savunma oyuncusu hakkında.

Kenneth Perez bunu hemen yakaladı. “Ayrıca özellikle ‘biz’ transfer ettik diyorsun, ‘sen’ demiyorsun,” dedi analist göz kırparak. Sánchez, 2023 yılında Ajax tarafından FC Porto’ya kiralandı, ardından bir yıl sonra Cruz Azul’a kalıcı olarak satıldı.

Huntelaar, 2023'te Hamstra'nın ayrılmasının ardından resmi olarak Ajax'ta çalışmaya devam etti, ancak o yılın Ekim ayında sağlık sorunları nedeniyle arka planda kaldı. Mart 2025'te Amsterdam kulübüyle olan sözleşmesi resmi olarak sona erdi.