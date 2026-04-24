KKD'deki maçın son dakikalarında kaos yaşandı: öfkeli deplasman taraftarları ev sahibi tribünlerine işaret fişekleri attı; maç durduruldu

Keuken Kampioen Divisies'teki SC Cambuur ile Vitesse arasındaki belirleyici maç, Cuma günü tamamen kontrolden çıktı. Vitesse taraftarları, Cambuur'un gollerinin ardından iki kez ev sahibi tribünlerine işaret fişekleri attı. Maç, tribünlerde ikinci kez olayların çıkmasının ardından 2-1'lik skorla bitime kısa bir süre kala durduruldu. Maçın cuma günü tamamlanıp tamamlanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Vitesse için maç öncesinde çok şey söz konusuydu, çünkü sadece bir galibiyet play-off'lara katılma şansı sunuyordu. Arnhem ekibi de bu nedenle maça net bir niyetle başladı. Cambuur ise daha çok seyircileri ve teknik direktör Henk de Jong'un vedasını düşünerek oynadı.

İlk yarı bitmeden hemen önce Vitesse, Naoufal Bannis'in güzel bir ortayı gole çevirmesiyle 0-1 öne geçti. Böylece Arnhem ekibi, play-off'lara kalmak için tam da yapması gerekeni yapmış gibi görünüyordu. Cambuur, ikinci yarıya geriye düşmüş olarak başladı.

Ancak kısa süre sonra Nathangelo Markelo'nun ikinci sarı kart görmesiyle konuk takım 10 kişi kaldı. Bu durum Cambuur'a yeni bir umut verdi ve ev sahibi takım baskıyı oldukça artırdı. Vitesse giderek daha fazla geriye çekildi.

Bu baskı, 51. dakikada Mark Diemers'in beraberlik golüyle sonuçlandı. Kaptan, uzak mesafeden harika bir serbest vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Beraberlik golünün hemen ardından stadyumdaki atmosfer tamamen değişti. Vitesse'nin deplasman tribününden Cambuur taraftarlarına doğru birkaç yanan meşale atıldı. Bu nedenle maç durduruldu.

Kalan sürede Vitesse her şeyi denedi, ancak sayıca az olan Arnhem ekibi öne geçmeyi başaramadı. Aksine, maçın bitimine altı dakika kala Cambuur skoru 2-1'e getirdi. Top Vitesse kalesi önünde durdu ve Icham Ferrah topu ağlara gönderdi.

Ardından tribünlerde durum bir kez daha kontrolden çıktı. Vitesse taraftarları bu kez Cambuur'un ev sahibi tribünlerine daha da yoğun bir şekilde işaret fişekleri attı. Leeuwarden taraftarları bunun üzerine tribünlerden kaçtı. Hakem Martin van den Kerkhof da maçı bir kez daha durdurdu.



