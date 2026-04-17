KKD'de işler tamamen sarpa sardı: Brabant Derbisi, stadyum dışındaki protestolar nedeniyle yarıda kesildi

TOP Oss ile FC Den Bosch arasındaki maç, cuma akşamı 71. dakikada yarıda kesildi. Brabant Derbisi'nde Den Bosch taraftarları stadyumun dışından sahaya havai fişek attı.

Den Bosch, maçın erken dakikalarında öne geçti. Kevin Monzialo, penaltı vuruşunu gole çevirdi. Stan Maas, ikinci yarı başlar başlamaz farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda Oss maça geri döndü. Mauresmo Hinoke ve Mart Remans, 15 dakika içinde skoru 2-2'ye getirdi.

Birkaç dakika sonra işler tamamen rayından çıktı. Stadyumun dışından sahaya mavi havai fişekler atıldı ve görevli hakem maçı durdurma kararı aldı. Tüm oyuncular soyunma odasına yönlendirildi.

Görüntülerde, Oss taraftarlarının atışın yapıldığı çitlere doğru koştukları görülüyor. Taraftarlar hesap sormaya niyetli gibi görünüyordu.



