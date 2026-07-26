Goal.com
CanlıBiletler
FBL-BEL-PROLEAGUE-SINT-TRUIDEN-UNION SAINT-GILLOISEAFP
Jonathan van Haaster

Çeviri:

Kjell Scherpen, en az 10 milyon euro karşılığında Premier League’e transfer oluyor

Transfers
Union St.Gilloise
Ipswich Town
K. Scherpen

Algemeen Dagblad'ın pazar sabahı verdiği habere göre Kjell Scherpen, Premier League'de forma giyecek. 26 yaşındaki kaleci, Union Saint-Gilloise'dan yeni yükselen Ipswich Town'a transfer oluyor. İngiliz kulübü Belçika ekibine 10 milyon euro ödeyecek, bonuslarla bu rakam 13 milyon euroya kadar çıkabilecek.

Scherpen, Belçika'da mükemmel bir sezon geçirdi ve Union ile hem Croky Cup'ı hem de en fazla gol yemeden maçı tamamlayan kaleciye verilen Altın Eldiven'i kazandı.

Mayıs ayının sonunda transfer uzmanı Fabrizio Romano da ciddi ilginin oluşmaya başladığını duyurmuştu. İtalya, Almanya ve dolayısıyla İngiltere'den kulüpler file bekçisine ilgi gösterdi.

2,06 metre boyundaki Hollandalı, 2021 yazında Ajax'tan Brighton & Hove Albion'a 5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Ancak İngiltere'de hemen çıkış yapamadı.

KV Oostende, Vitesse ve Sturm Graz'daki kiralık dönemlerinin ardından Scherpen, 2025 yazında yaklaşık 2 milyon euro karşılığında Union'a kalıcı olarak transfer oldu. Burada 2028 ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Club Friendlies
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Osasuna crest
Osasuna
OSA
Süper Kupa
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
Union St.Gilloise crest
Union St.Gilloise
GIL

43 maçın 21'inde kalesini gole kapatan Scherpen, yeniden İngiltere'ye dönüyor. Ancak Emmenli kalecinin, The Tractor Boys ile 4 yıllık sözleşme imzalamadan önce sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor.

Ipswich daha önce de FC Volendam'dan gelen Kayne van Oevelen ile kadrosunu güçlendirmişti. Van Oevelen ve Scherpen, özellikle geçen yıl Ipswich'te açık ara birinci tercih olan Christian Walton (30) ile forma rekabetine girecek.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin