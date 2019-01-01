Kızlar Sahada Gençlik Kupası başlıyor

5-6 Ekim ve 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde, Kalamış Parkı’nda düzenlenecek turnuvaya siz de kayıt olabilirsiniz.

Kızlar Sahada Gençlik Kupası kayıtları açıldı!

Bu yıl 4.’sü düzenlenecek “liseler arası futbol turnuvası”na okulunuz adına başvurabilir, bir devlet okulunu da kardeş okul olarak sahiplenerek, turnuvaya katılmasını sağlayabilirsiniz.⠀

5-6 Ekim ve 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde, Kalamış Parkı’nda düzenlenecek turnuvaya kayıt olmak ve bilgi almak için info@kizlarsahada.com adresine mail atabilir, 0212 287 30 40 nolu telefonu arayabilirsiniz.

KIZLAR SAHADA HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Kızlar Sahada 2013 yılından bu yana kız çocuklarına ve her yaştan kadına ''yapamazsın'' diye kodlanan toplumsal cinsiyet rollerini futbol aracılığı ile kırıyor. Amaç kadınları takım ruhu ile güçlendirmek ve futbolla tanıştırmak.

'nin ilk ve tek özel Kadın Futbol Platformu olan Kızlar Sahada; Gençlik Kupası, İstanbul Kupası, Kızlar Sahada Akademi ve Kızlar Sahada Lig olmak üzere her yıl farklı kategorilerde turnuvalar ve eğitimler düzenliyor. Platform, 6 senede 6.500’ü aşkın kadını sahaya çıkarırken 60'ın üzerinde firma ve 100'ün üzerinde karma takımı futbolla tanıştırdı. Seyirci bilet gelirleriyle sağlanan bağışlar ise AÇEV ve farklı STK'lara aktarıldı.

Bu yıl liselerdeki kız ğrencilerin sahaya çıkması ve futbol aracılığıyla güçlenmesi için 4. Kızlar Sahada Gençlik Kupası’nı düzenleniyor.

Her yaştan kadını takım ruhu ile güçlendirmek için lisede okuyan kız öğrencilerin katıldığı iki hafta sonu sürecek Kızlar Sahada Gençlik Kupası bu yıl 5 - 6 Ekim 2019 ve 12 - 13 Ekim 2019 tarihlerinde Kalamış Parkı’nda düzenleniyor. Maçların 40 dakika sürdüğü turnuvada toplam 32 maç gerçekleşecek.

Kızlar Sahada Gençlik Kupası’na en az bir devlet lisesini de kayıt ettirebilirsiniz. Bu yıl bir devlet okulu sahiplenin, onlar da sizin desteğinizle sahaya çıksın!

Yer: Kalamış Parkı

Turnuva tarihleri:

Haberin devamı aşağıda

- Kura Çekilişi: 24 Eylül 2019 Salı

- Grup maçları: 5 - 6 Ekim 2019, Cumartesi Pazar,

- Final maçları: 12 - 13 Ekim 2019, Cumartesi Pazar