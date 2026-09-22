Madrid derbisi fırtınası henüz dinmemişken, Las Rozas'taki "Ciudad del Fútbol" tesisi bu sezonun en çok merak edilen olayına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Mourinho ile Atletico Madrid arasındaki açıklama ve fotoğraf savaşından yalnızca 48 saat sonra, Portekizli teknik adam kendisini ezeli rakibi Diego Simeone ile yüz yüze bulacak. İkisinin arasında ise Hansi Flick yer alacak. La Liga'yı yeniden alevlendirebilecek bu hararetli buluşma büyük ilgi görüyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, İspanya Futbol Federasyonu'nun Las Rozas'taki merkezinde önümüzdeki salı günü, teknik direktörler teknik komitesinin yıllık toplantısı yapılacak. Toplantı, milli ara fırsatından yararlanılarak düzenleniyor.

İspanya Ligi'nin birinci ve ikinci kademesinde görev yapan toplam 42 teknik direktörün tamamına davet gönderildi. Ancak tüm gözler kuşkusuz zirvenin üç ismine çevrilecek: Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Real Madrid teknik direktörü José Mourinho ve Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone.

Toplantıya, teknik direktörler teknik komitesi başkanı Fran Soto başkanlık edecek. Hakem kurulu başkanı da toplantıda hazır bulunacak. Ayrıca İspanya Futbol Federasyonu başkanı Rafael Louzán, teknik direktörleri bizzat karşılayacak.

Çatışma sonrası karşılaşma

Şüphesiz en çok merak edilen buluşma Mourinho ile Simeone arasında olacak. Toplantı, geçen pazar günü kızışan derbinin ardından yalnızca 48 saat sonra ve Atletico Madrid'in, Portekizli teknik adamın basın toplantısında sunduğu fotoğraflara pazartesi günü verdiği öfkeli tepkinin hemen ardından geliyor.

Peki Las Rozas toplantısı bir yatışma fırsatı mı olacak, yoksa dünyanın en tartışmalı iki teknik direktörü arasındaki söz düellosunda yeni bir raunt mu?

La Liga devleri arasındaki gerilimin ötesinde, toplantı hararetli bir gündem taşıyor. Hakem kurulu başkanının katılımıyla toplantı, teknik direktörler için hakem kararlarına ilişkin endişelerini ve rahatsızlıklarını dile getirme fırsatı olacak. Nitekim tüm kulüpler, sezon başlamadan önce yeni kuralları açıklamak üzere bir hakemin ziyaretine ev sahipliği yapmıştı.

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Ayrıca teknik direktörler, uzun süredir kendilerini rahatsız eden çetrefilli bir dosyayı da açacak: Sezon içinde görevlerinden alınmaları durumunda maaşlarını ve hak edişlerini almakta yaşadıkları zorluklar. Louzán, bu dosyayı ciddiyetle ele almayı vaat etti.