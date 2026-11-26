Barcelona, Afrika futbolundaki genç yetenek arayışını sürdürüyor. Katalan kulübü, Senegal U17 Milli Takımı oyuncusu İbrahim Konte'yi şu anda Katar'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'ndaki performansı sırasında yakın takibe aldı. Böylece Konte, Mısırlı Hamza Abdelkarim ve Belçikalı Jesse Bisiwu'yu kadrosuna katmayı başaran Barcelona sportif yönetiminin ilgisini çeken son isim oldu.

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Senegal basınından DSports'un ortaya koyduğu ve Katalan gazetesi "Sport" tarafından aktarılan bilgilere göre Barcelona, Senegal'in alt yaş milli takımlarındaki performansıyla dikkat çeken ve birçok büyük Avrupa kulübünün ilgilendiği yetenekler arasına giren Konte'nin gelişimini yakından izliyor.

Senegalli oyuncuya ilgi yalnızca Barcelona ile sınırlı değil. İngiltere'den Newcastle United, İspanya'dan Villarreal ve Belçika'dan Club Brugge de ülkesinin milli takımında sergilediği performans ve Katar'daki turnuvada Avrupa kulüplerinin gözlemcilerinin dikkatini çeken teknik becerileri nedeniyle genç oyuncunun takibine başladı.

Barcelona, Hamza Abdelkarim deneyimini tekrarlıyor

Konte'nin takibi, Barcelona'nın dünyanın dört bir yanındaki yükselen yetenekleri keşfetme politikasının bir parçası. Kulüp, rakip kulüpler bu oyuncuları kadrosuna katmak için güçlü bir şekilde devreye girmeden ve piyasa değerleri yükselmeden önce büyük potansiyele sahip isimleri tanımak amacıyla uluslararası alt yaş turnuvalarını değerlendiriyor.

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U17 Dünya Kupası, Barcelona sportif yönetimi için önemli duraklardan biri haline geldi. Turnuva, kulübün gözlemcilerine farklı milli takımlar ve futbol ekolleri karşısında öne çıkan gelecek vaat eden yetenekleri izleme fırsatı sunuyor, ayrıca oyuncuların becerilerini yüksek rekabetli bir ortamda değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

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Katalan kulübü daha önce 2025'te Katar'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nın bir önceki edisyonunu takip etmenin meyvesini toplamış, Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim'i kadrosuna katmayı başarmıştı . Belçikalı kanat oyuncusu Jesse Bisiwu da transfer edilen isimler arasındaydı. Her iki oyuncu da turnuva boyunca Barcelona yetkililerinin dikkatini çekmişti.

Bu strateji, gelişim payı yüksek oyuncuları seçip ardından kulübün altyapı sistemine kademeli olarak dahil etmeye dayanıyor. Böylece oyuncular Barcelona'nın oyun tarzına uyum sağlayabiliyor ve yeteneklerini kanıtlamaları halinde ileride A takıma yükselme imkânı buluyor.

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Barcelona'nın yeni hedefi İbrahim Konte kimdir?

23 Eylül 2009'da doğan İbrahim Konte, 178 santimetre boyunda. Alt yaş kategorilerinde Senegal Milli Takımı'nı temsil etmesine rağmen Gambiya'nın başkenti Banjul'da bulunan Gambinos Stars Africa Akademisi'nde forma giyiyor.

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Genç oyuncu hücum görevlerinde, özellikle oyun kurucu pozisyonunda başarılı. Teknik kalitesi ve top kontrolüyle de öne çıkıyor. Bu özellikler, onu U17 Dünya Kupası'nda Avrupa kulüplerinin takip ettiği gelecek vaat eden isimlerden biri haline getirdi.

Konte, 2026'da U17 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşan Senegal kadrosunda yer almamıştı. Ancak hazırlık kampları sırasında teknik direktör Lamine Sané'yi ikna etmeyi başardı ve mevcut Dünya Kupası'nda forma şansı bularak milli takımda 10 numaralı formayı giydi.

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Senegal, U17 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Küba ve Tacikistan ile birlikte F Grubu'nda yer alıyor. Turnuva, genç oyuncu için Avrupa kulüplerinin gözlemcileri önünde yeteneklerini kanıtlaması ve kendisini kadrosuna katmak isteyen takımlardan birine transfer olma şansını artırması açısından önemli bir fırsat.

Avrupa'dan rekabet ve Barcelona transferinin önündeki engeller

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Barcelona'nın Senegalli yeteneğe ilgisine rağmen, transfer yarışı kolay olmayacak. Büyük mali güce sahip Newcastle United'ın yanı sıra Villarreal ve Club Brugge de Afrikalı yetenekleri keşfetme, geliştirme ve onlara daha üst seviyelere geçiş fırsatı sunma konusundaki deneyimleriyle yarışta yer alıyor.

Turnuvanın 13 Aralık'a kadar sürmesi, Barcelona yetkililerine oyuncunun geleceğine ilişkin resmi bir adım atmadan önce onu izlemeye devam etme ve teknik potansiyeli ile gelişim kapasitesi hakkında daha fazla bilgi toplama konusunda ek bir fırsat sunuyor.

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Ancak Konte'nin İspanyol futboluna transferi, FIFA'nın reşit olmayan oyuncuların ülkeler arası transferine ilişkin kurallarıyla ilgili önemli bir engelle karşı karşıya. Oyuncu Eylül 2027'ye kadar 18 yaşına girmeyecek. Bu da onu kadroya katmaya yönelik her hamleyi, yasal yaşın altındaki oyuncuların transferlerini düzenleyen kurallara bağlı kılıyor.

Böylece Barcelona, geçen edisyonda Hamza Abdelkarim ve Jesse Bisiwu'yu keşfetmeyi başardıktan sonra U17 Dünya Kupası'nda takip edeceği yeni bir Afrikalı yetenek belirlemiş oldu. Bu adım, Katalan kulübünün genç yetenekler büyük Avrupa kulüplerinin ana hedefleri haline gelmeden önce onlara yatırım yapma yönelimini sürdürdüğünü gösteriyor.