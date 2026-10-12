Barcelona, gelecek sezon kadrosunu güçlendirebilecek isimler için transfer piyasasındaki çalışmalarını sürdürüyor ve Inter Milan'ın Fransız orta saha oyuncusu Andy Diouf'u olası alternatifleri arasına yerleştirdi. İtalyan ekibinde sergilediği dikkat çekici performansla öne çıkan oyuncuya Chelsea ve Paris Saint-Germain de ilgi gösteriyor.

Transfer piyasası uzmanı gazeteci Ekrem Konur'un İtalyan basınına dayandırarak verdiği bilgilere göre, Katalan kulübünün gözlemcileri 23 yaşındaki Diouf'un Fransa Milli Takımı'ndaki son performansını izledikten ve fiziksel kapasitesi ile sahada birden fazla rol üstlenebilme özelliğinden etkilendikten sonra Barcelona da oyuncuyla ilgilenen kulüpler yarışına katıldı.

Diouf, birçok pozisyonda görev yapmasına imkân tanıyan taktiksel esnekliğiyle dikkat çekiyor. Orta sahanın farklı rollerinde oynayabilen oyuncu, sahanın iki kanadında da kanat oyuncusu olarak görev alabiliyor ve sol bek görevlerini de yerine getirebiliyor.

Fiziksel gücü, mesafe kat etme becerisi ve hücum organizasyonuna katkı sağlama özelliği, onu hızlı tempoya ve hücum geçişlerine dayanan takımlar için daha da değerli kılıyor.

Inter hizmetlerinden vazgeçmiyor

Fransız oyuncu, 2025 yazında Lens'ten yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Inter Milan'a katıldı.

Bir uyum süreci geçirdikten sonra, kendisini ağırlıklı olarak sağ bek pozisyonunda kullanan teknik direktör Cristian Chivu'nun planlarında yerini sağlamlaştırmaya başladı.

Diouf, İtalya Serie A'da ilk 11'de yer aldığı 5 maçta 3 asist kaydederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Bu performans, oyuncunun hisselerini yükseltti ve bir dizi büyük Avrupa kulübünün ilgisini çekti.

Chelsea, oyuncunun hizmetlerini almak isteyenlerin başında geliyor. Barcelona ve Paris Saint-Germain ise transfer için harekete geçme olasılığını değerlendirmek üzere gelişimini takip etmeyi sürdürüyor.

Ancak transferin tamamlanması kolay olmayacak. Zira Diouf'un Inter Milan ile sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam ediyor ve İtalyan kulübü geleceği parlak oyuncularını elinde tutmak konusunda kararlı.

Şimdiye kadar Barcelona resmi bir teklif sunmadı. Yine de oyuncu, önümüzdeki transfer dönemi öncesinde kulübün sportif yönetiminin takip etmeye değer bulduğu alternatifler arasında yer alıyor.

Diouf, son milli ara döneminde Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı'na ilk kez çağrıldı ve 28 Eylül'de Belçika karşısında, ayrıca 5 Ekim'de Fransa'da oynanan maçta forma giydi.