Suudi Arabistan'ın "Er-Riyadiyye" gazetesi, Suudi Al-Ahli'nin bazı oyuncularının, yönetimden mevcut transfer döneminde takımın orta sahasını güçlendirmesini talep etmek üzere harekete geçtiğini ortaya çıkardı.

Gazeteye göre, Al-Ahli oyuncularından bazıları kulübün sportif direktörü Portekizli Rui Pedro ile bir araya geldi ve yeni sezon başlamadan önce takımı güçlendirmek için orta saha bölgesine yeni bir yabancı oyuncuyla anlaşılması gerektiğini talep etti.

Al-Ahli oyuncuları toplantı sırasında, özellikle takım kadrosunun son dönemde yaşadığı değişikliklerle birlikte, orta sahanın takıma daha fazla denge ve güç katabilecek yeni bir unsura ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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Oyuncular ayrıca sportif direktöre bir başka seçenek de sundu; bu da kulübün atmosferini iyi bilen ve daha önce Al-Ahli forması altında dikkat çekici performanslar sergilemiş bir oyuncu olan Fildişili Franck Kessié'yi takıma geri getirmek.

Bu talepler, özellikle son dönemde bazı temel oyuncuların ayrılmasının ardından, Al-Ahli'nin yeni sezona yönelik nihai kadrosunun şekli konusunda yaşadığı bekleyiş halinde geldi.

Al-Ahli yönetiminin, ister yeni bir yabancı oyuncuyla anlaşarak ister Kessié'yi takıma geri getirmeye çalışarak, orta saha bölgesini güçlendirme konusundaki tutumunu önümüzdeki dönemde netleştirmesi bekleniyor.