Kızılyıldız - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Olympiakos'u konuk ediyor.

Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Kızılyıldız ve Olympiakos karşı karşıya geliyor.

İlk maçında grubun güçlü ekibi 'e 3-0 mağlup olan Kızılyıldız, sahasında Olympiakos'u mağlup ederek 3.lük yarışına tutunmak hedefinde.

ile 2-2 berabere kalarak gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atan Yunan ekibi Olympiakos ise deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Haberin devamı aşağıda

Kızılyıldız - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta?

Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile Yunan ekibi Olympiakos'u karşı karşıya getirecek maç 1 Ekim Salı günü oynanacak. Stadion Rajko Mitic'de oynanacak zorlu karşılaşma TSi 22:00'de başlayacak.

Mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Kızılyıldız - Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki Kızılyıldız - Olympiakos maçı beIN Connect uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.