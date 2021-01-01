Kızılyıldız 2-2 Milan: Kızılyıldız Milano'ya umutlu gidecek

Milan, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Kızılyıldız karşısında galibiyeti son dakika yediği golle kaçırsa da avantajlı bir skor elde etti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın Serie A'da şampiyonluk hedefleyen rakibine karşı oldukça atak bir futbol sergilediği maçta gol perdesi 42'de açıldı. Radovan Pankov'ın ters vuruşu Kızılyıldız'ın ülkemizde Sivasspor forması da giyen Kanadalı kalecisi Milan Borjan'ı mağlup etti ve Milan zorlu deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısına ise hakem kararları damga vurdu. 52'de Yunan hakem Tasos Sidiropoulos'un penaltı noktasını göstermesi sonrasında Guelor Kanga takımı adına skoru eşitledi: 1-1. 61'de penaltı noktası bu defa Milan için gösterilirken topun başına geçen Theo Hernandez takımını bir kez daha öne geçirdi.

Milan Rodic'in 77'de gördüğü kırmızı kart sonrası maçın son bölümünü 10 kişi oynayan Kızılyıldız buna rağmen tura tutunmasını sağlayan golü buldu. İlk golü kaydeden Kanga'nın pasını iyi değerlendiren Milan Pavkov 90'da attığı golle maçın skorunu belirlerken, Kızılyıldız rövanş öncesi umutlarını korudu.

Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat 2021'de San Siro'da oynanacak.