"Kızarmış patates ve çikolata kaplaması"... Kosta Rika ile oynanan hazırlık maçında "uzaylı" İngiltere milli takımı geniş çapta alay konusu oldu

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında dün Çarşamba akşamı Kosta Rika ile oynadığı hazırlık maçının ardından geniş çapta alay konusu oldu.

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçı olarak ABD'de oynanan karşılaşmada Kosta Rika'yı 3-0 mağlup ederek moral kazandı.

"The Sun" gazetesi, İngiltere oyuncularının Kosta Rika'yı yenmeden önce sanki başka bir dünyadan gelmiş gibi göründüklerini yazdı.

Thomas Tuchel'in yıldızları, maç öncesinde milli marş çalarken yeni formalarıyla sahneye çıktı, ancak "uzay adamı" görünümleri sosyal medyada pek beğeni topladı.

Parlak gümüş renkli ceketler, takımı sanki uzaya gidiyormuş gibi gösterdi ve birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

Birisi "X" sitesinde "Bu İngiltere ceketi çok eski" diye yazarken, bir diğeri "İngiltere'nin o ceketi çok korkunç. Tanrım" dedi.

Üçüncüsü ise: "İngiltere milli takımının bu forması da neyin nesi, Cape Canaveral'dan mı döndüler? (Amerika'daki uzay merkezi)" diye ekledi.

Bir başkası ise "İngiltere oyuncularının giydiği bu ceketler çok çirkin. Sanki çikolata ambalajı gibi görünüyorlar, aman Tanrım!" yorumunu yaptı.

Ancak bir başkası gülerek şöyle dedi: "Görünüşe göre İngiltere oyuncuları, kızarmış patates gibi giysiler giyerek sıcağa hazırlanıyorlar."

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