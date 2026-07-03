Kız kardeşinin imasının aksine… Cristiano: Emeklilik mi? Artık baskı altında karar almıyorum

Cristiano Ronaldo, Hırvatistan’ı 2-1 mağlup ettikleri heyecan verici maçın ardından Portekiz milli takımını 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turuna taşımasının ardından, turnuvanın eleme turlarında nihayet ilk golünü attığı bu karşılaşmanın ardından karışık duygularını dile getirdi.

Ronaldo, Luka Modrić liderliğindeki Hırvatistan karşısında oynadığı belirleyici rolün ardından, grup aşamasındaki Özbekistan maçında olduğu gibi, bu turnuvada ikinci kez maçın en iyi oyuncusu seçildi. “El Don”, ödülünü aldıktan sonra basın mensuplarına konuşarak çeşitli konulara değindi.

Portekizli “Apola” gazetesi, Ronaldo’nun kız kardeşi Katia Avero’nun, Portekiz’in Hırvatistan’ı 2-1 yendiği maçtan önce, Ronaldo’nun milli takım kariyerinin sonuna yaklaştığına dair imalarda bulunduğunu aktarmıştı. Maçın ardından Ronaldo bu açıklamalara ilişkin yorumda bulundu.

Ronaldo, geleceği hakkındaki tartışmaların “şu anda önemli olmadığını” vurgulayarak, “Şampiyonada galip ya da mağlup olduktan sonra bu konuyu konuşmak için vaktim olacak. Ailemle bir araya gelip en uygun kararı vereceğim” dedi.

Ronaldo, “Artık kararlarımı anlık duygularla almıyorum; her şey sakin bir şekilde ilerliyor. Şu anda benim için önemli olan tek şey, anın tadını çıkarmak ve milli takıma yardımcı olmak” dedi.

Duygusal bir jestle Ronaldo, turnuvaya katılma hakkını rahmetli takım arkadaşı Diogo Jota’ya ithaf ederek şöyle dedi: “Yukarıdan bizi izleyen Jota için bugün özel bir gün. Onun bizimle olduğunu biliyoruz ve onu en iyi şekilde onurlandırmak için bugün kazanmamız mantıklıydı.” Ronaldo, Jota’nın 21 numaralı forması giyerek tur atlamayı kutlamıştı.

Ronaldo, açıklamalarını Hırvatistan kaptanı hakkında konuşarak tamamladı: “Evet, onunla vedalaştım. O, futbol dünyasında hâlâ bir efsane ve yaş olarak birbirimize yakınız. Modrić’e, futbol dünyasına yaptığı katkılar nedeniyle büyük saygı duyuyorum.”