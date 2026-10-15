Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Avrupa sahalarında tarih yazmayı sürdürdü ve kendisini kıtanın zirvesine yerleştiren yeni bir olağanüstü istatistiği ortaya çıkardı.

Türk ekibi Trabzonspor, bugün Tampere şehrindeki Tammelan Stadyumu'nda oynanan ve UEFA Konferans Ligi kapsamında yer alan karşılaşmada Finlandiya temsilcisi KuPS'u deplasmanda 4-2 yenerek değerli bir zafer elde etti.

Trabzonspor'da ilk kez kaptanlık pazubandını takan Muhammed Salah, maçın yalnızca 55 dakikası içinde ilk golün asistini yaptı, ayrıca 44. dakikada Türk ekibinin ikinci golünü kaydetti.

Dünyaca ünlü futbol istatistik şirketi "Opta", Salah'ın 2017-2018 sezonundan bu yana Avrupa'nın büyük turnuvalarında 13 farklı maçta hem gol atıp hem de asist yapmayı başaran tek oyuncu olduğunu doğruladı.









Mısırlı yıldız bu rakamla kendisini en yakın takipçisinden tam 4 maç gibi büyük bir farkla ayırıyor ve son sekiz yılda Avrupa'nın en belirleyici, en etkili oyuncusu olduğunu teyit ediyor.

Bu başarı, yalnızca fileleri havalandırmakla yetinmeyip aynı anda golcü ve oyun kurucu rolünü bir arada üstlenen Salah'ın muazzam teknik değerini yansıtıyor; bu denklemi aynı süreklilikle gerçekleştirmekte Avrupa'nın tüm yıldızları başarısız oldu.

Salah'ın dolu dolu siciline eklenen yeni bir rakam, onun sadece bir golcü değil, dünya futbolunda benzeri bulunmayan eksiksiz bir hücum sistemi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.



