Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu, Santiago Bernabeu Stadı'nda Şampiyonlar Ligi serüveninin açılışında Real Madrid ile karşılaşmadan önce, takımının "kulüp tarihinde önemli sayfalar yazmaya" kararlı olduğunu vurguladı.

Nerazzurri, José Mourinho'nun 2010 yılında takımı tarihinin en unutulmaz zaferlerinden birine taşıdığı stada geri dönerken, Avrupa'daki en zorlu açılış maçlarından birini oynayacak.

Mourinho bu kez, geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e dönerek rakip yedek kulübesinde oturuyor; Chivu ise takımın teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci katılımında Inter'i çalıştırıyor.

Chivu, Mourinho'nun yönetiminde üçlemeyi kazanan Inter kadrosunun bir parçasıydı ve Portekizli teknik adamla hâlâ güçlü bir kişisel ilişkisi bulunuyor; ancak kendi futbol felsefesinin bağımsız bir şekilde geliştiğini vurguladı.

Chivu, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi: "Bu kulübün tarihine önemli sayfalar yazmak gibi bir görevimiz var."

Ve ekledi: "Son yıllarda bu kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir seviyeye ulaştı ve tarihine yeni sayfalar yazmamız gerekiyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu stattaki hislerim mi? Burası çok daha güzel bir hale geldi. Bugün çok daha modern bir yer ve bu statta bir maç oynama fırsatı bulmak herkesi mutlu ediyor."

Ve devam etti: "Mourinho benim için özel bir insan. Onunla tanışmam bir şans eseriydi. Hayatımın en zor anında bana yardım etti ve bunu asla unutmayacağım."

Chivu, Mourinho ile yakın ilişkisine rağmen, Real Madrid'in eski teknik direktörünün taktik felsefesi üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu fikrini reddetti.

Şöyle açıkladı: "Kesinlikle kimseyi taklit etmedim. Futbol hakkında kendi fikrim var; bunu futbolcuyken ve altyapıda geçirdiğim yıllar boyunca oluşturdum. O dönemde, bu yıllarda bana yardımcı olacak şeyleri deneme fırsatı buldum."

Inter, Nerazzurri'nin altmış yıl boyunca Santiago Bernabeu Stadı'nda galibiyet elde edememesinin ardından Madrid'de çok büyük bir sınavla karşı karşıya. Chivu maçın zorluğunu kabul ediyor, ancak takımının ilkelerinden vazgeçmesini istemiyor.

Şunları söyledi: "Santiago Bernabeu'da oynamak hiç kimse için kolay değil. Inter'in burada kazanmasının üzerinden 60 yıl geçti."

Ve ekledi: "Birçok takım burada galibiyet elde etmek için zorlandı. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ama kimliğimizi değiştirmeden. Baskın olmak istiyoruz, geliştiğimizi göstermek istiyoruz ve Real Madrid'e karşı oynamanın mükemmel bir yolu yok."

Teknik direktöre ayrıca Luis Henrique ve Manuel Akanji gibi yeni transferlerin ilk on birde yer alıp alamayacağı da soruldu; ancak o, kadrodaki tüm oyuncuların maçta rol alacağını vurguladı.

Chivu sözlerini şöyle noktaladı: "Önemli olan kimin başladığı değil, maça katkı sağlama fırsatı bulacak 16 oyuncudur. Ligdeki ilk üç maçta yaşananlar bunun kanıtı. Yarın tercihlerimi ve aldığım kararları göreceksiniz."



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