Elit Asya Şampiyonlar Ligi müsabakalarına gölge düşüren heyecan verici bir gelişmede, Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife sessizliğini bozarak Al Nassr ile Al Wasl arasındaki karşılaşmanın ertelenmesine ilişkin sürpriz kararın perde arkasını açıkladı ve meselenin artık yetkili komitelerin elinde olduğunu vurguladı.

Kıta konfederasyonunun müsabaka yönetimi, Batı Grubu üçüncü hafta kapsamında bugün pazartesi günü "El Evvel Park" sahasında Al Nassr'ı konuğu Al Wasl ile karşı karşıya getirmesi planlanan maçı yeniden tarihlendirdiğini duyurarak ağır bir sürprize imza atmış ve maçın yeni tarihinin daha sonra açıklanacağını bildirmişti.

Al Halife: Tüm ayrıntıları takip ediyoruz

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesine yaptığı özel açıklamada Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı, yetkili komitelerin kararın gelişmelerini hâlâ takip ettiğini ve gerekçelerini titizlikle incelediğini belirtti.

Al Halife şunları söyledi: "Asya Futbol Konfederasyonu'ndaki yetkili komiteler tüm ayrıntıları takip ediyor ve tüm konuları ve gerekçeleri eksiksiz bir şekilde inceliyor; mesele yalnızca konfederasyon başkanlığıyla sınırlı değil."

Gelecek maçlar ALN AFC Şampiyonlar Ligi 1 14:15 ALW

Şöyle ekledi: "Tüm konuları ve gelişmeleri Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile koordineli bir şekilde takip ediyoruz ve uygun zamanda her şey sistem üzerinden duyurulacak."

Suudi Arabistan'dan kararlı yanıt ve Al Nassr'a tam destek

Kıta kararının çıkmasının ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, maçın ev sahipliği düzenlemelerinin aslında yüzde 100 tamamlandığını vurguladığı güçlü bir açıklama yayınlamakta gecikmedi ve Suudi kulüplerinin haklarını korumak için alacağı herhangi bir yasal işlemde tam destek ve yardım sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Açıklamada federasyonun, Al Nassr kulübü ve ilgili taraflarla tam koordinasyon içinde Al Wasl heyetini ağırlamak için gerekli tüm işlem ve düzenlemeleri tamamladığı belirtildi; bunlar arasında uçuş izinlerinin verilmesi, tüm organizasyonel ve lojistik gereksinimlerin karşılanması ve bunun resmi yazışmalar aracılığıyla Asya Futbol Konfederasyonu'na bildirilmesinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu ve Al Wasl kulübüyle koordinasyon sağlanarak düzenlemelerin tamamlandığı ve heyeti ağırlamaya hazır olunduğunun kendilerine bildirilmesi yer aldı.

Açıklama, hazırlığın tamamlandığını doğrulayan kritik bir noktayı da ortaya koydu: maçı yönetmekle görevli maç gözlemcisi ve hakem ekibinin, maçın belirlenen tarihinde oynanması için daha önce Riyad'a ulaşmış olması.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu açıklamasını, Al Nassr kulübüne ve dış müsabakalara katılan tüm Suudi kulüplerine tam destek sunulacağını ve hakların korunması için alınacak herhangi bir yasal işlemde her türlü destek ve yardımı sunmaya hazır olunduğunu vurgulayarak tamamladı.



