Suudi Arabistan Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Körfez 27"deki şampiyonluğunun meyvelerini toplamaya başladı ve kardeş takımı Tunus Milli Takımı'nı geride bıraktı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, dün Salı günü, Körfez turnuvasının Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan final maçında Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nı 2-0 mağlup ederek Arap Körfezi Kupası şampiyonu oldu.

Suudi Arabistan gazetesi "Al-Riyadiyah", Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, ilk kez FIFA'nın resmi takvimine dahil edilen Körfez turnuvasındaki zaferinin ardından Uluslararası Futbol Federasyonu'nun aylık sıralamasında 3 basamak yükseldiğini belirtti.

Suudi Arabistan, grup aşamasında Kuveyt, Umman ve Irak'ı, ardından finalde Birleşik Arap Emirlikleri'ni geçerek 4 maç kazanmayı başardı; yarı finalde ise Katar Milli Takımı ile berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarıyla onu eledi.

Bu sonuçların ardından Suudi Arabistan Milli Takımı, dünya sıralamasında 58. sıradan 55. sıraya yükselerek Asya kıtasında Japonya, İran, Avustralya ve Güney Kore'nin ardından beşinci sıradaki yerini korudu.

Dünya sıralamasına bakıldığında, Suudi Arabistan birçok milli takımı geride bırakmayı başardı; bunların başında, 4 basamak gerileyerek 61. sıraya düşmeden önce 57. sırada bulunan Tunus Milli Takımı geliyordu.

Buna karşılık Suudi Arabistan Milli Takımı, Katar Milli Takımı'yla arasındaki farkı açmayı başardı; zira dünya sıralamasında 59. sırada bulunan Katar 60. sıraya geriledi ve böylece Suudi Arabistan'ın bir basamak değil, 5 basamak gerisinde kaldı.

Hatırlatmak gerekirse, Körfez şampiyonluğu Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 23 yıl aradan sonra, yani 2003 yılında Arap Körfezi Kupası'nı kazanmasından bu yana aldığı ilk unvan oldu.