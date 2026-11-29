Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Barça'nın La Liga'nın 14. haftasında deplasmanda Deportivo La Coruña'yı 5-1 yendiği farklı galibiyette 3 golde doğrudan pay sahibi olarak bir kez daha olağanüstü bir performans sergiledi.

Reklam

Riazor'da skoru açmak için yalnızca iki dakikaya ihtiyaç duyan Yamal, ardından Raphinha için adeta bir oyun kurucuya dönüştü ve hat-trick yapan Brezilyalı yıldıza iki asist verdi.

Yamal'ın, maçın bitiş düdüğünden kısa süre sonra alaycı bir mesaj paylaşmak için Instagram hesabına yöneldiğini Tribuna sitesi aktardı.

Yamal, "Bay kim şimdi?" diye yazdı. Bu paylaşım, son dönemde bazıları kendisine "Bay Alaves" lakabını takarak onunla alay eden Real Madrid taraftarlarına yönelik alaycı bir gönderme olarak görüldü.

Söz konusu lakap, Lamine Yamal'ın üstün performanslarını yalnızca daha zayıf rakiplere karşı sergilediği yönündeki iddialara dayanıyor.

Reklam Reklam

"Bay Alaves" lakabı, Lamine Yamal'ın Barcelona'nın 6-1 kazandığı maçta Alaves filelerini iki kez havalandırmasının ardından büyük yaygınlık kazandı. Bazı Real Madrid taraftarları, genç oyuncunun güçlü takımlara karşı da aynı seviyeyi gösterip gösteremeyeceğini sorgulamak için bu ifadeyi kullandı.

Related Topics

İşin ironik yanı, Real Madrid'in daha sonra Santiago Bernabéu'da Alaves'e 2-1 yenilmesiydi. Bu durum Yamal'ın alaycı yanıtını daha da çarpıcı hale getirdi ve ona, yeni bir olağanüstü performansın ardından alayı rakiplerine çevirmek için mükemmel bir fırsat sundu.

Yamal'ın bu sezonki rakamları kendini anlatıyor. Barcelona'nın yıldızı, tüm kulvarlarda yalnızca 18 maçta 14 gol atıp 15 asist yaptı ve gol katkısını 29 gibi inanılmaz bir sayıya ulaştırdı.

Reklam

Öte yandan The Touchline'ın X hesabı da Yamal'ın bu hareketle Real Madrid taraftarlarıyla dalga geçmeyi amaçladığını doğruladı.

Hesaptan yapılan paylaşımda, "Lamine Yamal, sosyal medya hesapları üzerinden 'Bay kim şimdi?' diyerek alaycı bir mesaj gönderdi" ifadeleri kullanıldı.

Reklam

Paylaşımın devamında ise şu sözlere yer verildi: "Eflatun Beyazlılar Alaves'e yenilmeden önce, son haftalarda ona Bay Alaves lakabını takan Real Madrid taraftarlarına üstü kapalı bir gönderme."