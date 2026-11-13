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BVB'nin kış transfer döneminde transfer piyasasında aktif olmayı planladığı iddia ediliyor.

Bild'in "Dortmund Insider" adlı podcast'inde aktarıldığına göre, sportif direktör Ole Book ve diğer yöneticiler stoper mevkisinde kadro derinliğini artırmak istiyor.

Somut isimler belirtilmiyor. Ancak Borussia'nın, Book'un SV Elversberg'deki döneminden çok iyi tanıdığı 2. Bundesliga'dan da oyuncu transfer etmesi mümkün görülüyor.

Sarı-siyahlıların mali açıdan hareket alanı da bulunuyor. Bild muhabiri Maximilian Wessing, "Tüm yöneticilerin ikna olduğu ve BVB'ye kısa vadede katkı sağlayacak bir oyuncu bulunursa kışın kesenin ağzını açmaya oldukça istekliler" dedi.

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Teknik direktör Niko Kovac'ın tercih ettiği üçlü savunmada bu sezon Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton ve Joane Gadou as üçlüyü oluşturuyor. Ayrıca Ramy Bensebaini, hazırlık döneminin kazananı Filippo Mane ve Luca Reggiani de kadroda bulunuyor. Ancak Reggiani kışın kulüpten ayrılabilir.

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Transfer isteğini ilettiği iddia ediliyor: Reggiani BVB'den ayrılacak mı?

Genç İtalyan, yazın da satılabilecek oyuncular arasında görülüyordu. Özellikle Serie A'nın önde gelen kulüplerinin ilgi gösterdiği belirtiliyor. Sky'ın kısa süre önce aktardığına göre, Reggiani'nin menajeri, oyuncunun transfer isteğini Dortmund yönetimine iletti. 18 yaşındaki oyuncunun, az süre aldığı için mevcut durumundan memnun olmadığı belirtiliyor.

Reggiani bu sezon A takımda yalnızca iki kez forma giydi. Bunun yerine U23 takımıyla Regionalliga ve UEFA Youth League'de sekiz kez sahaya çıktı. Mane için de işler şu ana kadar pek iyi gitmedi. Bundesliga'nın ilk iki haftasında sonradan oyuna giren ve DFB-Pokal'ın ilk turunda HEBC Hamburg'a karşı 90 dakika oynayan Mane, önce kas sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı. O tarihten bu yana da maç pratiğini yalnızca ikinci takımda kazandı.

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Ancak BVB'nin transferde önceliğini savunmanın sağ tarafına verip vermemesi gerektiği de soru işareti. Yan Couto'nun yazın ayrılmasının ardından kadroda asıl mevkisi sağ bek olan tek oyuncu Julian Ryerson kaldı. Son dönemde Maximilian Beier de kanat beki olarak görev yaptı.

Millî maç arasından önce SV Elversberg karşısında alınan 2-1'lik galibiyette Kovac, sürpriz biçimde dörtlü savunmaya geçti ve Gadou'yu sağ bekte oynattı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e karşı forma giyen Ryerson ise dinlendirildi.