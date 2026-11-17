Almanya'nın eski kaptanı Ilkay Gundogan, bu sezon sınırlı bir rol üstlenmesine rağmen yaklaşan ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Şu ana kadar sahada yalnızca 74 dakika geçiren 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye'de yeni kupalar kazanmakta kararlı.

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Tecrübeli oyun kurucu kışın ayrılmayacak

Gundogan, 2026-27 sezonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanmasına rağmen İstanbul'dan sezon ortasında ayrılacağına dair söylentilere son verdi . Almanya Milli Takımı'nda 82 kez forma giyen oyuncu, Manchester City'deki 358 maçında 65 gol atıp 14 büyük kupa kazandıktan sonra Eylül 2025'te iki yıllık sözleşmeyle, bonservis bedeli ödenmeden 26 kez Türkiye şampiyonu olan Galatasaray'a katıldı. Son altı resmî maçını kazanan Galatasaray, 28 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

Orta saha oyuncusu yedek kulübesinde de profesyonelliğini koruyor

Takımının galibiyet serisi sırasında az süre alması hakkında Sky Sport'a konuşan Gundogan şunları söyledi: “Profesyonel futbolda gerçekçi olmak gerekiyor: Çok az oynayan ya da hiç oynamayan kimse tamamen memnun olmaz. Aynı zamanda şu anda böylesine iyi bir seri yakaladığımız için takım adına çok mutluyum. Her hafta sahaya çıkmak için can atıyorum.”

Antrenmanlardaki yaklaşımını da şöyle anlattı: “Almanya, İngiltere ve İspanya'da geçirdiğim yılların ardından deneyimimle katkı sağlamak için buraya geldim. Ama bir profesyonel olarak böyle bir dönemi yönetmenin tek yolu var: Profesyonelliğini korumak ve takım olarak bu başarıyı sürdürmemiz için her gün antrenmanda elinden gelenin en iyisini yapmak.”

Alman yıldız emeklilik planlarını reddetti

“Takımın ihtiyaç duyduğu formda olmak için tamamen fiziksel durumuma ve çalışmalarıma odaklandım” diyen tecrübeli oyuncu, ocak ayında ayrılmayacağını belirtti: “Kışın başka bir takıma gitmek şu anda gündemimde yok. Gelecek yaz Gala ile yeni kupalar kutlamak istiyorum.”

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Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olsa da sezon sonunda futbolu bırakmayacak: “Şimdiden açıkça söyleyebilirim ki yazdan sonra da profesyonel futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Şu anda fiziksel olarak kendimi kesinlikle en üst düzeyde hissediyorum. Fırsatım yeniden geldiğinde hazır olacağım. Geri kalanı benim elimde değil.”

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UEFA B Lisansı'na sahip olan ve uzun vadede antrenörlük hedefleri bulunan Gundogan, yaz aylarında eski kulübü Nurnberg'e dönme ihtimaline ilişkin daha önce şöyle konuşmuştu: “Elbette hangi görevde olursa olsun geri dönmeyi düşünebilirim. Bu, oyuncu olarak bir ya da iki yıl daha geçirmek de olabilir, belki kulüp yöneticisi ya da antrenör olmak da.”

Futbolculuğun ardından antrenörlük hedefi

Yaz aylarındaki bu sözlerine rağmen habere göre Gundogan'ın 2009 ile 2011 yılları arasında oynadığı Nurnberg'e futbolcu olarak dönmesi gerçekçi değil. Orta saha oyuncusu bunun yerine, millî maç arasının ardından Süper Lig'deki liderliğini pekiştirmek isteyen Galatasaray'ın ilk 11'indeki yerini yeniden kazanmak için önümüzdeki aylarda mücadele edecek.

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Eski City kaptanı, sözleşmesi gelecek yaz sona erdiğinde antrenörlüğe geçmeden önce futbolculuğa devam edebileceği yeni seçenekleri değerlendirecek.