Bild gazetesinin haberine göre Leipzig, Johan Bakayoko'nun kış transfer döneminde ayrılmasına sıcak bakıyor ve Belçikalı oyuncunun önüne engel koymayacak. Gazete, olası taliplerden söz etmedi.

Kanat oyuncusu, teknik direktör Martin Demichelis yönetiminde şu anda forma şansı bulmakta büyük güçlük çekiyor. Kanatlardaki rekabet çok yoğun. Bakayoko, şu sıralar ne U21 millî oyuncusu Brajan Gruda'nın ne de Tidiam Gomis veya Andrija Maksimovic'in önüne geçebiliyor. 23 yaşındaki oyuncu, Leipzig formasıyla son resmî maçına eylül başında Werder Bremen'e karşı alınan 1-3'lük yenilgide çıktı. Bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca üç maçta toplam 144 dakika oynadı; golü veya asisti yok.

Johan Bakayoko neden RB Leipzig'in kadrosuna birkaç kez alınmadı?

Bremen maçından bu yana Bakayoko bir yedek kulübesinde, bir tribünde. Birkaç hafta önce Eintracht Frankfurt karşısında alınan 6-0'lık galibiyette de kadroda yoktu. Demichelis, olayın ayrıntılarına girmeden bu kararı disiplin gerekçelerine bağladı. Arjantinli teknik direktör, "Küçük bir hata yaptı. Ama bu aramızda kalacak. Kendisiyle konuştuk ve pazar günü normal şekilde antrenman yaptı. Ne yaptığını şimdiden unuttum. Konu kapandı" dedi. Bild gazetesine göre Bakayoko, Leipzig'de katılması zorunlu olan randevulara birkaç kez geç kaldı. Bu nedenle kulüp içinde oyuncunun konsantrasyonu konusunda endişeler var.

Bakayoko, 2025 yazında 18 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven'dan Leipzig'e transfer olmuştu. O dönemde Red Bull'da Küresel Futbol Başkanı olarak görev yapan Jürgen Klopp'un, Belçikalı oyuncunun transferi için özellikle çaba gösterdiği belirtiliyor. Ancak Bakayoko, sahada şu ana kadar beklentileri hiç karşılayamadı.

Gelecek maçlar S04 Bundesliga 10:30 RBL

RB'deki ilk sezonu da hayal kırıklığıyla geçti: Leipzig formasıyla çıktığı toplam 22 resmî maçta yalnızca üç gol atabildi. Bakayoko'nun RB ile uzun süreli sözleşmesi ise devam ediyor. Sözleşmesi 2030'a kadar geçerli.