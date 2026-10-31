Brezilya ekibi Corinthians'ın resmî internet sitesi, siber saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda, Amerikan kulübü Inter Miami'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile 2027 yılından itibaren geçerli olacak bir anlaşma yapıldığını duyuran sahte bir açıklama yayımlandı. Bu olay, kulüp taraftarları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Korsanlar, iddia edilen transfer sürecinin ayrıntılarını içeren bir açıklamanın yanı sıra Messi'ye atfedilen ve Brezilya futbolunda oynama fırsatından duyduğu mutluluğu dile getirdiği ifadeler yayımladı. Ayrıca, eski Barcelona yıldızıyla yapılacak transferin yüksek maliyetine rağmen Corinthians'ın bu anlaşmayı tamamlayabileceğini meşrulaştırmak için varsayımsal mali ayrıntıları da ortaya koydular.

Duyuru uzun süre yayında kalmadı; sitenin sorumluları, ihlali fark eder etmez açıklamayı hızla kaldırdı ve kulübün bazı taraftarları haberle şaşkına döndükten sonra, yerine platformun bakım çalışmaları kapsamında olduğunu belirten bir bildirim koydu.

Corinthians resmî bir açıklamada, platformlarının siber saldırıya uğradığını doğruladı ve bilgi teknolojileri ekibinin ihlali herhangi bir mali kayıp, veri sızıntısı ya da kuruma ait özel bilgilerin açığa çıkması yaşanmadan hızla kontrol altına almayı başardığını belirtti.

Kulüp ayrıca, bir önlem olarak dijital platformlarının güvenlik protokollerini güçlendirmeye ve resmî internet sitesi ile stadyumu "Neo Química Arena"nın sitesini gerekli teknik incelemelere tabi tutmaya karar verdiğini, bu süreçte iki platformu da geçici olarak hizmet dışı bıraktıktan sonra daha sonra yeniden devreye alacağını ekledi.

Saldırı, Corinthians'ın Brezilya Ligi'nin otuz üçüncü haftasında oynanan maçta Mirassol'u iki cevapsız golle mağlup etmesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti. Bu sonuç, takımı düşme bölgesinden çıkarmaya yetmedi ve ekip, puan tablosundaki son dört sırada kalmaya devam etti.

Olay, São Paulo futbolunun iki kutbu arasında yaşanan ilk vaka değildi; zira Corinthians'ın tarihî rakibi Palmeiras'ın resmî internet sitesi de birkaç gün önce benzer bir siber saldırıya uğramıştı.