Manchester United efsanesi Ashley Young, Mauricio Pochettino’nun Old Trafford’daki görevine başlamasıyla kulübün mevcut durumuna ilişkin gerçekçi bir uyarıda bulundu. Deneyimli kanat oyuncusu, Arjantinli teknik adamın bu iş için doğru kişi olduğuna inanıyor ancak kadrodaki sorunların teknik direktörün çok ötesine uzandığını vurguluyor.

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United, küme düşme krizinde Pochettino’ya yöneldi

Manchester United, eski teknik direktörü Michael Carrick yönetimindeki 10 maçta yalnızca bir galibiyet alarak Premier League’de küme düşme hattına geriledi. Kulüp, düşüşünü durdurmak ve kötü giden sezonunu kurtarmak için Pochettino’ya yöneldi.

Bu hafta Londra’da Panini EFL 2026-27 Resmî Çıkartma Koleksiyonu’nun tanıtımında konuşan eski United kanat oyuncusu Young, Arjantinli teknik adamın gelişinin ardından sabırlı olunması çağrısında bulundu. Pochettino’nun yetkinliğine güvendiğini belirten Young, yıllardır süren istikrarsızlığın bir gecede giderilemeyeceği uyarısını yaptı.

Young, Old Trafford’daki uzun vadeli yeniden yapılanma için sabır istedi

EFL/Panini

Pochettino’nun göreve getirilmesi hakkındaki görüşü sorulan Young, teknik adamın Tottenham’daki dönüştürücü dönemini başarısının kanıtı olarak gösterdi. Ancak bunun Old Trafford’da tekrarlanabilmesi için yönetimin birkaç yıl boyunca destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Young, "Tottenham’da başardıklarına bakarsanız neler yapabileceğini açıkça gösterdiğini düşünüyorum," dedi. "Takımı en üst düzey ekiplerin dışından alıp düzenli olarak Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden, Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve ülke içinde kupa kazanan bir takıma dönüştürdü. Bunu Manchester United’da da yapabilecek birikime sahip.

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"Pochettino için kilit nokta, herkesin aynı doğrultuda hareket etmesi. Tottenham’da yönetim kurulunun desteğini aldı; oyuncu transfer edebildi, oyuncularla yollarını ayırabildi ve kendi anlayışına uygun bir kadro kurabildi. Manchester United’ın kapsamlı bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı var ve göreve gelirse yapmak isteyeceği şey de bu olacaktır.

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"Bu, kısa sürede çözülecek bir iş değil. Başlangıçta oyuncuların performansında bir yükseliş görebilirsiniz çünkü hepsi yeni teknik direktörü etkilemek isteyecek. Ancak istediği yüksek tempolu takımı oluşturmak, doğru oyuncuları transfer etmek ve taraftarların desteğini tam olarak yeniden kazanmak birkaç transfer dönemi ve birkaç sezon alacak."

Villa örneği için yönetimde birlik ve kadroda temizlik gerekiyor

Young, beklentilerin altında kalan kadro üyelerini de eleştirdi ve United’ın karar vericilerine, Unai Emery’nin Aston Villa’da gördüğü ortak desteği örnek alma çağrısında bulundu.

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Old Trafford’da nelerin yanlış gittiği sorulduğunda Young, "Bence bir dizi etken var," dedi. "Kulüp bir süredir tümüyle aynı doğrultuda hareket ediyor gibi görünmüyor. Muhtemelen orada olmaması gereken oyuncular var ve kadronun hâlâ güçlendirilmesi gereken bölgeleri bulunuyor.

"Jason Wilcox, Omar Berrada, Sir Jim Ratcliffe ve Glazer ailesinin yer aldığı yapıya baktığınızda, herkesin aynı yönde hareket etmesi gerektiği hissine kapılıyorsunuz. Pochettino gibi bir teknik direktör yönetiminde işler yolunda gitmezse başka yerlerde de sorular sorulması gerekecek.

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"Çok sayıda teknik direktörle işler yolunda gitmedi. Bu da genellikle sorunların yedek kulübesinde kimin olduğundan daha derine uzandığının işaretidir. Aston Villa’da Unai Emery gibi birine baktığımda, kulüp sahipleriyle aynı doğrultuda hareket ettiğini, herkesin vizyonu benimsediğini ve transfer piyasasında ona destek verdiklerini görüyorum. Başarılı kulüpler böyle yapar."

Pochettino’yu Anfield’da zorlu bir başlangıç bekliyor

Pochettino, ilk maçında özgüveni sarsılmış kadrosuyla dördüncü sıradaki Liverpool’a karşı Anfield’da sahaya çıkarak hemen bir sınav verecek. İngiliz futbolunun en zorlu deplasmanlarından birinde göstereceği performans, yeni teknik direktörün Young’ın sözünü ettiği kısa vadeli yükselişi sağlayıp sağlayamayacağını ortaya koyacak.

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Carrick’in başarısız geçen kalıcı görev döneminin ardından United küme düşme hattında bulunurken, Pochettino yaklaşan transfer dönemlerinde kadroyu yeniden yapılandırmaya başlamadan önce küme düşme endişelerini hafifletmek için takımın hızla puan toplaması hayati önem taşıyor.

Ashley Young, Londra’da Panini EFL 2026/27 Resmî Çıkartma Koleksiyonu’nun tanıtımında konuştu. Koleksiyon, ülke genelindeki satış noktalarında ve Panini.co.uk üzerinden çevrim içi olarak satışta.