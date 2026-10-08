Hiroki Ito için geride kalan milli maç arası, ferahlatıcı bir değişiklik oldu. 27 yaşındaki savunmacı, Japonya Milli Takımı’nın dört maçının tamamında forma giydi, bunların üçünde ise ilk 11’de yer aldı. Kirin Cup adlı mini davet turnuvasında Ekvador’a karşı oynanan yarı finalde penaltı atışlarında golünü attı. Ardından Yeni Zelanda’ya karşı kazanılan finalde de 90 dakika sahada kaldı. Ito toplamda 288 dakika süre aldı.

Buna karşılık FC Bayern’de yedi resmi maçın ardından performans karnesi şöyle: Şampiyonlar Ligi’nde FK Bodö/Glimt karşısında 5-0 kazanılan maçta, karşılaşma çoktan kopmuşken oyuna sonradan girerek sadece 10 dakika. Sol bekte teknik direktör Vincent Kompany, tercihini ya yeniden yükselişe geçen Alphonso Davies, yeni transfer Nathaniel Brown ya da Josip Stanisic’ten yana kullanıyor. Stoperde ise Dayot Upamecano, Jonathan Tah ve Min-Jae Kim dönüşümlü oynuyor. Görünen o ki Kompany’nin artık Ito için bir planı yok.

Henüz hiç süre almayan ve satışı gündemde olan Sacha Boey’nin yanı sıra Ito, Münih ekibinin dar kadrosunda Kompany’nin geniş çaplı sürekli rotasyonunun şu ana kadar fiilen dışında kalan yalnızca iki tecrübeli saha oyuncusundan biri. 18 oyuncu şimdiden en az 166 dakika oynadı. Serge Gnabry’nin de yakında bu seçkin gruba katılması bekleniyor. 31 yaşındaki oyuncu, milli maç arasından kısa süre önce geri dönüşünü yapmış ve son olarak Almanya Milli Takımı’nda da üç kez forma giymişti.

Hiroki Ito’nun FC Bayern’deki ilk iki sezonu nasıl geçti?

Ito, 2024 yılında 23,5 milyon euro olarak belirlenen bonservis bedeliyle VfB Stuttgart’tan FC Bayern’e transfer oldu. İki metatars kırığı nedeniyle (kısa bir arayla) ilk etapta neredeyse bir buçuk yıl sahalardan uzak kaldı. Geçen kasım ayında sonunda geri döndü, sportif yönetim de dönüşünde hep bir ağızdan onu “iç transfer” olarak nitelendirdi.

Gelecek maçlar FCA Bundesliga 09:30 FCB

Sezonun kalan bölümünde Ito düzenli olarak forma şansı da buldu (23 resmi maç) ve güvenilir bir rotasyon oyuncusu olduğunu gösterdi. Bazen dörtlü savunmanın solunda, bazen de merkezde oynadı. Sonucu çoktan belli olan Bundesliga’nın son bölümünde Ito neredeyse değişmez isimdi; son altı maçın beşine ilk 11’de başladı. Stuttgart’a karşı oynanan DFB-Pokal finalinde ise en azından oyuna sonradan dahil oldu.

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Hiroki Ito, kışın FC Bayern’den ayrılabilir

Münih ekibi yazın Eintracht Frankfurt’tan 50 milyon euro karşılığında çok yönlü kullanılabilen yeni bir sol bek olan Nathaniel Brown’ı kadrosuna kattı, ancak Raphael Guerreiro ile de yollarını ayırdı. Ito’nun FC Bayern’deki geleceği, 2028’e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen o dönemde de soru işaretiydi, ancak Münih kulübünün patronları bu konuda çelişkili açıklamalar yaptı.

Sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl, temmuz ayı sonunda Ito’nun satışına açık kapı bıraktı: “Eğer Hiroki’nin aklında, işlerin zorlaşacağını kendisinin de fark ettiği için bir ayrılık düşüncesi oluşursa, bununla ilgileniriz.” İlk etapta buna işaret eden bir durum yoktu, ayrıca hazırlık döneminde altı hazırlık maçının beşinde süre aldı; 1. FC Heidenheim’a karşı oynanan son provada ise Münih ekibinde 90 dakika sahada kalan tek saha oyuncusu oldu.

Transfer döneminin bitimine kısa süre kala Ito, bir anda Ajax Amsterdam’a transferle anılmaya başladı, ancak bu gerçekleşmedi. Bunun üzerine sportif direktör Christoph Freund, Bild gazetesine şunları söyledi: “Hiroki’yi göndermek hiçbir zaman büyük hedefimiz olmadı. O, artık uzun bir sürenin ardından yeniden gerçekten tam fit olan önemli bir oyuncu.”

Ancak Ito’nun Kompany’nin takımındaki “önemi”, şu anda gerçekten de Japonya’nın Münih’e uzaklığı kadar uzakta. Onun durumunu muhtemelen ancak bir ya da birden fazla rakibinin sakatlanması değiştirebilir. Aksi halde FC Bayern, kışın Ito’nun satışı için yoğun çaba harcayacak.