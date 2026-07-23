Mark van Bommel, Belçika’nın yeni milli takım teknik direktörü olmaya çok yakın. Ancak etrafında bir teknik ekibin de oluşturulması gerekecek. Het Nieuwsblad’a göre Maarten Martens de yardımcılarından biri olacak.

42 yaşındaki Belçikalı, ocak ayında AZ’den kovulmasının ardından işsiz durumda. Bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından orada gönderilmişti. Van Bommel’in ekibine katılması halinde bu dönemin yakında sona ermesi mümkün görünüyor.

Martens aslında teknik direktör olsa ve yılın başlarında Anderlecht’in gündemine girmiş olsa da, kariyerini şimdi Belçika Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak sürdürecek. Ayrıca Het Nieuwsblad, bu ekibin ağırlıklı olarak Hollandalılardan oluşmasının beklendiğini yazdı.

Martens, oyunculuğu döneminde Kırmızı Şeytanlar formasıyla dokuz kez sahaya çıktı, ancak son maçı 2010 yılına dayanıyor. Bu nedenle Belçikalıların “Altın Jenerasyon”unun bir parçası olmayı kıl payı kaçırdı.

Van Bommel’in göreve getirilmesinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. 49 yaşındaki teknik adam için 2028’e kadar bir sözleşme hazır ve Belçika bu süreçte Avrupa Şampiyonası’nda büyük başarı hedefliyor.

Oğlu Ruben van Bommel de artık bir sorun beklemediğini ima etmişti. ESPN kamerasına gülerek, “Bu ne zaman yayınlanacak?” dedi. “Her şey yolundaysa bu iş tamam olur. Olmazsa da bunu bir kesersiniz.”

Martens böylece ilk yardımcı olmaya aday görünüyor. Diğer isimlerle ilgili ise henüz hiçbir şey bilinmiyor.