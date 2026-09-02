Barcelona'nın, efsanesi Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile uluslararası kariyerini sonlandırma açıklamasına karşı tutumu geniş bir tartışma yarattı. Katalan kulübü, oyuncunun paylaşımına yalnızca kısa bir yorumla yetindi ve ardından bu yorumu sildi. Öte yandan büyük kulüpler, Arjantinli efsanenin bıraktığı mirası övmekte gecikmedi.

Messi'nin uluslararası kariyerini bitirme kararı önceki gün pazartesi geldi ve futbol tarihinin en öne çıkan oyuncularından biri olarak spor dünyasında geniş bir ilgi gördü. Ancak kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği kulüp olan Barcelona, olayı birçok kişinin beklediği şekilde ele almadı.

Dünya Messi'yi selamlıyor, Barcelona sessizliğini koruyor

Messi'nin uluslararası kariyerini bitirme açıklamasından saatler sonra, oyuncuyu yalnızca iki sezonluğuna kadrosuna katan Paris Saint-Germain, şu anda ABD'deki Inter Miami'nin yıldızı olan futbolcunun futbola etkisini ve oyunu değiştirmesini öven bir mesaj yayımlamaya özen gösterdi.

Ayrıca aralarında Bayern Münih, Napoli ve Augsburg'un da bulunduğu, Messi'nin kariyeriyle doğrudan bağlantılı olmayan başka kulüpler de onun kariyerini onurlandırmaya ve bu anı kutlamaya özen gösteren kulüpler listesine katıldı.

Durum yalnızca futbolla sınırlı kalmadı; ABD profesyonel basketbol liginde bazı kulüplerin resmî hesapları da olaya tepki verdi ve bu durum, olayın spor dünyası açısından taşıdığı büyüklüğe işaret etti.

Buna karşılık, Messi profesyonel kariyerinin büyük bölümünü kulüpte geçirmiş, kulübün Avrupa'nın seçkin takımları arasındaki konumunu inşa etmede öne çıkan bir katkı sunmuş, birçok kupa kazanmış ve dünyanın dört bir yanındaki kulüp taraftarları için unutulmaz anlar yaratmış olmasına rağmen, Barcelona'nın resmî hesaplarında benzer hiçbir kutlama görülmedi.

Barcelona bir yorumla yetindi, sonra sildi!

Yine de Barcelona başlangıçta olaya tamamen kayıtsız kalmamıştı; kulübün hesabı, Messi'nin uluslararası kariyerini bitirdiğini "Instagram" üzerinden duyurduğu paylaşımına kısa bir yorum bırakmıştı.

Barcelona'nın hesabı yorumunda şöyle yazdı: "Son nefesine kadar elinden gelen her şeyi verdin. Ülken ve tüm Barcelona şehri, bıraktığın mirasla gurur duyuyor."

Ancak sürpriz, kulübün bu yorumu daha sonra silmeye karar vermesiyle geldi ve bu durum, oyuncuya yönelik tutumuna dönük eleştirilerin dozunu artırdı.

Bu adım, özellikle eski kulübünün ona konumuna yakışan duygusal bir selam vermesinin beklendiği bir anda, Messi'ye karşı bilinçli bir tutumu ve sert bir mesajı yansıtıyor.

Messi'nin 2005'ten 2021'e kadar Barcelona forması giydiği ve kulüple birçok yerel ve Avrupa kupası kazandığı, ancak kulüple son sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrılarak Paris Saint-Germain'e katıldığı belirtiliyor.

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